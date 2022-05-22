Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Sivas'ta konuştu Açıklaması - Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin resmi üye sayısının 220 bini aştığını söyledi.

Partisinin Sivas İl Başkanlığı'nın Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi'ne katılan Erbakan, ardından kentteki bir restoranda düzenlenen akşam yemeğinde partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erbakan, yemek sonrası yaptığı konuşmada, partisinin 3 seneyi aşkın bir süredir Türkiye genelinde seçim çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar 81 ilde 920'den fazla ilçede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını aktaran Erbakan, "Bununla birlikte resmi üye sayımız 220 bini aştı. Eğer elimizdeki ıslak imzalı üye formlarını da hesaba katarsak 350 bine yakın üyeye ulaşmış durumdayız. İşte bütün bu üyelerimizin sayısını eylül ayına kadar o da olmazsa yıl sonuna kadar 500 bine ulaştırmak istiyoruz. Bu seviyeye ulaşarak, 85 milyonu bulan milletimize çok güçlü bir siyasi aktör olarak önümüzdeki seçimlere gireceğimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde baraj probleminin olmayacağını savunan Erbakan, şunları kaydetti:

"500 bin üyeyi aşmak demek Meclis'te grubu olan siyasi partilerden daha fazla üye demektir. Bugün bu siyasi partilerden bir tanesinin 400 bin küsur üyesi var, bir diğeri de 500 bini yeni aştı. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu seviyelere gelmişiz. Öyleyse, 'Bizim baraj problemimiz yoktur.' diyerek onlara inşallah bunu göstereceğiz. İşte tüm teşkilatlarımız gece gündüz bu üye sayısı hedefini tutturmak için çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. 500 bin üye hedefine ulaştığımız gün aklında tereddüdü olan seçmenimize bir garanti olarak bunu sunacağız."

Yeniden Refah Partisi'nin eylemleri ile söylemlerinin bir olduğunu ifade eden Erbakan, "Milli Görüş" hareketinin mirasçısı olduklarını sözlerine ekledi.