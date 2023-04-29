Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: '14 Mayıs Seçimleri Tarihi Öneme Sahip'

'14 MAYIS SEÇİMLERİ TARİHİ ÖNEME SAHİP'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. CHP'yi eleştiren Erbakan, "Bunlar LGBT ve eşcinselliği doğallaştırarak Türk aile yapısına aykırı tavırlar sergiliyorlar. Camilerde okunan ezandan, eğitim alınan imam hatip okullarından rahatsızlar. Bu millet 14 Mayıs'ta gerekli cevabı sandıkta verecek. Bu yüzden 14 Mayıs seçimleri Türkiye için tarihi bir öneme sahip" dedi.

LGBT ve eşcinselliğin toplumda doğallaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Erbakan, "Cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruyorlar, 'efendim LGBT, Türk aile yapısına zarar verir mi size göre' diyorlar, 'ne münasebet efendim, neden versin, bu da herkesin kendi özel hayatı kendi tercihidir. Türk aile yapısına zarar vermez' diyor. İşte yedili masanın cumhurbaşkanı adayı bu, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Belediye Başkanı katıldığı bir programda kendisine de soruyorlar, çok affedersiniz 'eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz' dendiği zaman, diyor ki 'efendim, bu gayet doğal, bir tercih meselesi ancak şu anda toplum buna hazır değil. Millet henüz buna hazır değil, düşünebiliyor musunuz yani toplum millet hazır hale gelirse veya getirebilirsek eşcinsel evliliklerde gayet normal bir şekilde yapılabilir, anlamında bu konuşmayı yapıyor. Allah muhafaza buyursun. Allah bunlara fırsat vermesin, 'Ayasofya'yı yeniden müze haline çevirmemiz lazım' diyor, 'Ayasofya'nın cami olması doğru bir adım olmadı' diyor" şeklinde konuştu.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,