Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Uşak'ta konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş coşkusunu bütün Türkiye'de yeniden yaşatmak istediklerini söyledi.

Uşak'ta esnafı ziyaret eden Erbakan, partisinin Uşak Öğretmenevi'nde düzenlenen 2. Olağan İl Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

Toplumun birçok kesiminin Milli Görüş iktidarını aradığını, son aylarda Türkiye'de en fazla üye artışı kaydeden parti olduklarını savunan Erbakan, en kısa zamanda 500 bin üye hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin ülkenin umudu olduğunu belirten Erbakan, "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Umutsuzluğa kapılmayın, karamsarlığa düşmeyin. Çünkü artık çare var. Yeniden Refah Partisi her geçen gün güçlenerek gümbür gümbür yoluna devam ediyor, iktidara yürüyüşüne devam ediyor." diye konuştu.

Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Erbakan, bu alanlardaki sorunların ancak Milli Görüşle çözülebileceğini iddia etti.

İktidarları döneminde milli kaynak paketleri açıklayacaklarını, memura, emekliye, işçiye en az yüzde 100 maaş zammı yapacaklarını, çiftçiye yüksek taban fiyatlar ve ucuz mazot vereceklerini anlatan Erbakan, "Yeniden meydanlara inme vakti gelmiştir. Milli Görüş coşkusunu, heyecanını bütün Türkiye'de yeniden yaşatmanın vakti gelmiştir. 94 şahlanışının, 95 şahlanışının heyecanını yeniden yaşama vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.