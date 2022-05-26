Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İnegöl'de - Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'nın ilçesine gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Erbakan, iktidara gelir gelmez maaşlara yüzde 100 zam yapacaklarını söyledi.

Partililer tarafından İnegöl girişinde karşılanan Fatih Erbakan, Kapalı Çarşı'da esnaf ziyareti yaptı. Çarşı içinde esnaf ziyareti yapan Erbakan, dua beklediklerini ifade etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti çalışmaları için geldiği İnegöl'de ilk olarak İshakpaşa Camisi'nde öğlen namazını eda etti. Namaz sonrası esnaf ziyareti yapan Erbakan'a Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan ve partililer eşlik etti. Esnaf ziyaretleri sırasında Uzun Sokak girişinde vatandaşlara hitap eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu'nun dört bir yanında halk ile bir araya gelip onların taleplerini dinlediklerini dile getirerek, "Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak İnegöl'de halkla kucaklaşma programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Esnafımıza halkımıza selam veriyoruz. Onların desteklerini ve dualarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Fatih Erbakan en önemli sıkıntının ekonomi kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, "En önemli sıkıntı nedir? Maalesef ki ekonomik sıkıntılar, geçim derdi, işsizlik. Anadolu'nun dört bir yanında işsizlikten insanlar adeta kırılıyor. 1.5 milyon üniversite diplomalı işsiz, 10 milyonun üzerinde toplam işsiz sayısı ve dünyanın en büyük işsizler ordusu. Öyle bölgeler var ki 2 tane gençten 1 tanesi işsiz. Bu nedenle ilçeler, köyler, beldeler eriyor. Hatta Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da şehirler, iller eriyor ve göç ediyor. Oralardaki perişanlığı, sıkıntıları gittiğimiz zaman birebir görüyoruz" dedi.

Erbakan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milli görüşle yönetilmezsek başımıza 3 tane felaket gelir; borca esir olmak, işsiz kalmak, aç kalmak. İktidarımıza Anadolu'nun en ücra köşesindeki Ahmet amca hakim karşısında Cumhurbaşkanından en ufak bir farkı olmadığını bilecek. İktidarı üstün tutan bir yargı mekanizması değil, hakkı üstün tutan bir adalet mekanizması olacak. Ehliyet, liyakat ve adalet olacak. Adaletin olmadığı yerde kalkınma, sanayi, refah olmaz. Göreve geldiğimizde en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye nefes hibeleri vereceğiz. EYT ve 3600 ek gösterge sorunu kalmayacak. İşsizliğe çözüm içim 81 ilimize 681 refah projesini hazırladık. Bu projeler üretime ve istihdama yönelik projeler. Milli kaynak paketleri projemizi ortaya koyduk. Bu kitapta 15 adımda 150 milyar dolar kaynak var. Bizim 50 senelik geçmişimiz var. Allah Erbakan hocadan razı olsun.".

Konuşmaların ardından YRP İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan Fatih Erbakan'a İnegöl temalı tablo hediye etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika