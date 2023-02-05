Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İlçe Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek, "O kararı beklemek ve bu tartışmayı çok uzatmamak lazım." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek, "O kararı beklemek ve bu tartışmayı çok uzatmamak lazım." dedi.

Erbakan, bir otelde düzenlenen, partisinin ilçe başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, partilerinin bugüne kadar "doğruya doğru, yanlışa da yanlış" diyen bir siyaset yaptığını, bu anlayışın merhum liderleri Necmettin Erbakan'ın mirası olduğunu söyledi.

Yargıtayın açıkladığı rakamlara göre, son 7 ay içinde oransal olarak en hızlı büyüyen partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu ifade eden Erbakan, havası ve parası çok olan pek çok siyasi partiyi geride bıraktıklarını aktardı.

Pek çok partinin bütün Türkiye genelinde kaydettikleri üyeyi sadece Adana'da, İstanbul'un bir yakasında kaydettiklerini vurgulayan Erbakan, "Onların yaptıkları büyük kongrelere katılanların 20-30 misli insanın katılımıyla büyük kongreler yapıyoruz. Aralık ayında genel merkezimizin 1600 denekle yaptırdığı ankette oy oranımız yüzde 8'in üzerinde çıktı. Bu, baraj probleminin olmadığını gösteren bir gerçektir. Bu bize yeterli değil. Bu yüzde 8-9'u yüzde 20'nin üzerine taşımak için seçimlere kadar koşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmanın çok uzadığını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Herkesin kendi gücüne, çalışmasına odaklanması ve kim aday olursa olsun, karşımızda Sayın Cumhurbaşkanı da olsa biz bu seçimi kazanırız anlayışıyla çalışmasını sürdürmesi lazım. Bu konuya çok fazla takıldılar. Halbuki 'Sayın Cumhurbaşkanının karşısına kim çıkarsa çıksın, Sayın Kılıçdaroğlu da olsa, bir başka aday da olsa biz rahatlıkla Millet İttifakı olarak seçimi kazanıyoruz, sorunumuz yok' diyorlardı. Şimdi nedense bozuk plak gibi başa sarıyorlar. Artık seçim takvimi başladı. YSK'nın vereceği karara herkesin saygı duyması gerekecek. O kararı beklemek ve bu tartışmayı çok uzatmamak lazım."

Fatih Erbakan, AK Parti iktidarında Taksim'e cami yapılması, askeri vesayet ile başörtüsü yasağının ortadan kaldırılması ve inanç özgürlüğü noktasında büyük gelişme sağlanmasından memnuniyet duyduklarını, bunları yapanları da tebrik ettiklerini dile getirdi.

Milli Görüş'ün sadece bunlardan ibaret olmadığını söyleyen Erbakan, "Milli Görüş inanç özgürlüğü yanında paylaşımda, yargıda, yönetimde adalet demektir. Maalesef mevcut iktidarın 20 senelik uygulamasında bu üç noktada Milli Görüş'e uygun bir icraat görmüyoruz. Paylaşımda, yargıda, yönetimde adalet tesis edilmedikten sonra sadece başörtüsü, Kur'an kursu, imam hatip, Taksim'e cami yapmakla işimiz bitmiyor. Bu noktadaki duruşumuzu aynı şekilde muhafaza ediyoruz." ifadesini kullandı.