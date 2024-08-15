Üye Girişi
Haberler

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın başarısında önemli rol oynadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı." dedi.

Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Erbakan ve beraberindeki heyetin iadeyi ziyaretinin kapsamlı bir istişareye zemin teşkil ettiğini belirterek, son derece kritik bir günde görüşmeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel oturumla TBMM'de bulunmasına değinen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Abbas, benim her düzeyde, son 20 yılda beraber çalıştığım, çok saygı duyduğum bir devlet başkanıdır. Birlikte 26 Kasım 2012'de Filistin Devleti'nin tanınmasıyla, genel kurul toplantısında birlikte omuz omuzaydık. Filistin bayrağını 2015'te göndere beraber çektik, şimdi yaşananlardan sonra Netanyahu'nun Amerikan kongresinde yaptığı konuşmaya cevaben, Türkiye Büyük Millet Meclisi ki, mazlum milletlerin meclisidir. Orada yaptığı konuşmada, çok kuvvetli bir mesaj vermesi dünya kamuoyunu ayağa kaldıracaktır. Sayın Mahmud Abbas'ın, Filistin Devlet Başkanı sıfatıyla, halkıyla buluşmak üzere Gazze'ye gitme kararını Türkiye'de açıklaması durumunda ve bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, BMGK'nin güvenlik teminatını talep etmesi durumunda, dünyaya güçlü bir mesaj olacaktır. "

"Sadece hamaset yüklü konuşmalarla hiçbir şey değişmez"

Gazze'de soykırımın bir yıla yaklaştığını vurgulayan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantıya çağırması ve Gazze'ye heyet olarak gidilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Abbas'la birlikte Gazze'ye gitme iradesini dünya kamuoyuna duyurmasını rica ettim. Böyle bir duyuru halinde eğer ateşkes istiyorsak, öylesine bir dünya kamuoyu uluslararası kamuoyu oluşur ki İsrail ateşkes görüşmelerinde daha ciddi olmak zorunda kalır. Aksi takdirde statüko devam ederken sadece hamaset yüklü konuşmalarla hiçbir şey değişmez."

Davutoğlu, "Filistin meselesi, rahmetli Erbakan hocamızdan bize emanettir. Kudüs meselesi, bütün İslam dünyasının, insanların meselesidir. Bu konuda, iki parti olarak atılacak her türlü adımda birlikte davranmaya karar verdik." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı"

Fatih Erbakan da Davutoğlu'na iadeyi ziyarette bulunduklarını belirterek, ikili görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin meselelerinin ele alınarak, Gazze konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını aktaran Erbakan, TBMM'de söz alınarak daha etkili bir şekilde varlık göstermesi bakımından "Saadet-Gelecek" grubuyla beraber bir iş birliği yapılması noktasında da görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Konuşmasının ardından, basın mensuplarının "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemelerinden dolayı pişman olup olmadıkları" sorulan Erbakan, şunları kaydetti:

"Siyasi bir yol ayrımına girdiğimiz noktada bu gibi hamlelere karşı ve AK Parti iktidarının birtakım olumsuz açıklamalarına karşı hep bize sorulduğu zaman, 'bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' diye cevap vermiştik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması, Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı."

Kaynak: AA / Politika

Fatih Erbakan Refah Diplomasi Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda? Başakşehir Iberia ne zaman, saat kaçta CANLI izleme linki var mı? Trabzonspor Rapid Wien ilk maç kaç kaçtı? A Spor CANLI izle! (TRABZONSPOR RAPİD WİEN) A Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Trabzonspor Rapid Wien maçı ilk 11'i! Trabzonspor Rapid Wienmaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-RAPİD WİEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ağustos Trabzonspor Rapid Wien maçı nereden izlenir? Trabzonspor Rapid Wien maçı hangi kanalda? Trabzonspor Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Ferdi Brighton'a kaç milyon euroya gidiyor? Ferdi Kadıoğlu bonservisi ne kadar? Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor? 2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı? Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu? DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ağustos Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef eleme adayları kim, 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ruhsat No nerede yazar? Ruhsat No nerede yazar e-devlet? Ruhsat numarası sorgulama! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title