Fatih Erbakan: "Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir anayasaya destek oluruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemde olan yeni anayasa ile ilgili, Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir anayasanın taslağının ortaya konulması mümkün olursa buna destek olacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Konya İl Binasının açılış programına katılmak üzere Konya'ya geldi. Partililer tarafından karşılanan Erbakan, açılış kurdelesini kestikten sonra basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

" Türkiye'nin yaşanabilir bir ülke olmasına uygun anayasanın yapılması bizim için de olumludur"

Düzenlenmesi planlanan anayasanın Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir taslağının ortaya konulması halinde kendilerinin de destek vereceklerini aktaran Genel Başkan Fatih Erbakan, "Nasıl bir anayasa değişikliği düşünüldüğünü görüp incelememiz gerekiyor. Ancak biz daha önce de bu konu gündeme geldiğinde hep söylemiştik. Bir darbe ürünü anayasa, yamalı bohça haline gelmiş, defalarca sağından solundan tabiri caizse düzeltilmeye çalışılmış. Ancak tabii ki artık ihtiyaca karşılık vermeyen bir hale gelmiş. Düzeltelim, tekrardan rötuş yapalım demek yerine yeni baştan bir sayfa açmak ve hakkı üstün tutan, adil, ayrımcılık yapmayan, paylaşımda, yönetimde, yargıda adaleti hakim kılacak, tesis edecek yeniden büyük Türkiye hedefine uygun, Türkiye'nin yaşanabilir bir ülke olmasına uygun sivil, yerli, milli, yeni bir anayasanın yapılması bizim için de tabii ki olumludur. Bunu Yeniden Refah Partisi olarak daha önce de dile getirdik. Tabii ki iktidarın bu konudaki düşüncesi, hazırlığı, bunların da yetkili kurullarımız tarafından uzmanlarımız tarafından incelenmesiyle son sözümüzü de tabii ifade etmiş olacağız. İnşallah bu söylediğimiz çerçevede ihtiyaca cevap verecek, adaleti tesis edecek sivil bir anayasanın, Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir anayasanın taslağının ortaya konulması mümkün olursa biz de tabii ki buna seve seve destek oluruz" dedi.

"2028 seçimlerinin iktidar adayı partisi olduğunu ortaya koyabilmek için yerel seçimler önemli bir prova olacak"

Yerel seçim hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Erbakan "Hedefimiz 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, genel seçimin de üzerinde bir başarıyı elde etmektir. Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu, büyüyen gücü olduğunu, siyasetin en önemli aktörlerinden olduğunu ve 2028 seçimlerinin de favori partisi, iktidar adayı partisi olduğunu ortaya koyabilmek bakımından yerel seçimler önemli bir prova olacak. Bu bakımdan şimdiden tüm il ve ilçe teşkilatlarımızla, belde teşkilatlarımızla teyakkuz halinde seçimlere yönelik çalışmalarımızı başlattık. Bugün Konya'da olduğu gibi bundan sonra da genel merkez olarak da Türkiye'nin dört bir yanında Anadolu buluşmaları programlarımızı, halkımızla buluşma programlarımızı seçime yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bir yandan da tabii ki genel merkezimiz, il ve ilçe teşkilatlarımız belediye başkan aday adaylığı başvurularını şu anda almaya başladılar. Bir süredir bunlar alınıyor. Başvurular yapılıyor. İnşallah bunların da değerlendirilmesiyle, istişarelerinin yapılmasıyla adaylarımızı belirleyip yerel seçimlerde güçlü bir aktör olarak seçimlere girmeyi istiyoruz. İnşallah dediğim gibi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarının daha da üzerinde bir başarıyla çıtayı daha da yukarıya taşıyarak bir sonuç almak, 2024 yerel yönetimlerde Yeniden Refah iktidarını, Milli Görüş iktidarını, arkasından 2028'de merkezi yönetimde Milli Görüş iktidarını, Yeniden Refah iktidarını gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz" diye konuştu. - KONYA