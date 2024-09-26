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Fatih Erbakan Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu

Fatih Erbakan Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'da ziyaretler yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'da ziyaretler yaptı.

Kentte ilk olarak Arsin Belediyesini ziyaret eden Erbakan, yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanan adayları Hamza Bilgin'e görevinde başarılar dileyerek, "İnşallah yüz aklığıyla bu 5 senelik dönemde en güzel karneyle hizmetlerini tamamlamayı Cenabıallah nasip etsin." dedi.

Arsin'de aldıkları yüzde 52'ye yakın oyun son derece önemli bir başarı olduğunu belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Bunda emeği geçen herkesin payı var. Allah hepsinden razı olsun. Arsinliler bu teveccühü göstermeselerdi, bizlere bu güveni duymasalardı, bugün seçimi almamız mümkün olmazdı, başkanımız da makamında olamazdı ama Arsin halkı vesile oldu. Bizler de inşallah onların bu güvenine layık olmak için başkanımız öncülüğünde Arsin'de gece gündüz çalışacağız. İnşallah Arsin'de, Trabzon'da milli görüş farkını, ahlaklı belediyecilik farkını, Yeniden Refah farkını ortaya koyacağız, sözümüzde duracağız, sözümüzün eri olduğumuzu Arsin halkına ve tüm Trabzon'a inşallah göstereceğiz."

Erbakan, 20 Eylül'de şiddetli yağışa bağlı su taşkınları ve heyelanların yaşandığı Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Arsin ilçesinde esnafla görüşen Erbakan, daha sonra ilçede afetten etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Araklı ve Sürmene ilçelerinde de taşkın ve heyelanların yaşandığı bölgeleri gezerek vatandaşlarla görüşen Erbakan, ardından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Köprübaşı ilçesinde yaşayan ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Erbakan, Sürmene'de bir restoranda düzenlenen toplantıda da partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Politika

Yerel Haberler Fatih Erbakan Politika trabzon Fatih Refah

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