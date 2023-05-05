Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Ailenin ve gelecek nesillerin korunması için Cumhur İttifakı'ndayız"

ERZURUM - 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, liderlerin ve partilerin çalışmaları hızla sürüyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları çerçevesinde Erzurum'da İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde partililerle buluştu. Erbakan, Millet İttifakı'nı işaret ederek, "Bunların iktidara gelmesine vesile olmak, Türkiye'nin bölünmesine yol açmak ve asıl olarak büyük İsrail planına destek olmak demektir" dedi.

Erzurum'da gerçekleşen programda, Yeniden Refah Partisi Erzurum milletvekili adayları da tanıtıldı.

14 Mayıs seçimleri ile alakalı önce mevcut şartları değerlendirdiklerini ve ülkenin, devletin, milletin, ailenin korunması, yeni nesillerin, çocukların geleceği, ülkenin, milletin felaketlerden korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını hatırlatan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cenab-ı Allah bu kararımızı ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu eylesin. 28 Şubat'tan itibaren CHP bir milim yol almadı ve zihniyetlerinde en ufak bir değişim olmadı. Hatta 25 seneden beri değil, 70 seneden beri bu CHP'nin genetik özelliklerinde bir değişme olmamış. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar helalleşme hikayeleri anlatırsa anlatsın, işte gerçekler ortada. Milletvekili çıkıyor meclisteki basın toplantısında '4-6 yaş arasında bir çocuğa Kur'an öğretilir mi? Bu Taliban zihniyetidir, bu çağ dışılıktır. Okul öncesi Kur'an öğretimine biz CHP olarak karşıyız' diyorlar. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunları, bu aziz millet, çocuğuna Kur'an öğretecek, kalkıp bu CHP'lilere soracak. Şunların uğraştığı meseleye bakın. 'Camiden ezan okunmasını durduracağım, imam hatiplerin fazlasını kapatacağım, çocuklara Kur'an öğretilmesini engelleyeceğim. Bunun yanında bir de Ayasofya'yı tekrardan müze yapacağım. Bir de üstüne gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğim'. İYİ Parti'nin, CHP'nin, hepsinin derdi bu" diye konuştu.

"CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır'da yaptığı açıklamasında, 'HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tam olarak kabul ettik ve ittifak protokolümüze de yazdık' diyor" ifadesini kullanan Erbakan, şöyle konuştu:

"HDP'nin tutum belgesinde, 'Daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük için yerinden yönetime, yerelden yönetime geçilmesi gerekir'. Ne demek bunun manası? Özerklik demek, Selahattin Demirtaş'ın söylediği eyalet sistemi demek, Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Bunun olması Kürt kardeşimizin de Türklerin de felaketidir. Kürt kardeşimizin faydasına bir olay değil. Erbakan hocamız bunu 50 sene anlattı. Bu büyük İsrail planının uygulanmasıdır. 'Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Irak'tan Kürt bölgelerini kopartalım, Kürtlerin refahı, huzur ve barışı, hürriyeti, selameti için değil, o kopardığımız bölgeleri büyük İsrail'e yem yapalım', asıl maksat bu. 7'li masa, 'eyalet sistemini, özerkliği, yerinden yönetimi biz kabul ettik' diyor."

Bu güçlerin iktidara gelmesine vesile olmanın, Türkiye'nin bölünmesine yol açmak ve asıl olarak büyük İsrail planına destek olmak manasına geldiğini vurgulayan Erbakan, "Allah muhafaza buyursun. Bu 7'li masayı destekleyenler kim? PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, FETÖ'nün yöneticileri, LGBT lobileri, dış güçler. Öyleyse 'Bunlar bu 7'li masayı destekliyorsa bizim bunun karşısında olmamız gerekir' dedik ve Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık. Siz bu ülkenin tarihinde CHP zihniyetinin iktidar olup da ekonomiyi düzelttiğini hiç gördünüz mü? CHP zihniyetinin iktidar olduğu zamanda ya kıtlık ya devalüasyon ya ekonomik kriz olur, başka bir şey olur mu? Ekonomiden dem vuruyorlar, vatandaşın hassas karnına dokunuyorlar, kendilerince ama deva bunlarda değil ki. Şimdi nasıl çözeceksin dendiğinde 'İngiltere'den 300 milyar dolar daha borç getireceğim' diyor. ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen '300 milyar dolar daha üstüne borç getireceğim' diyorsun. Bu borcun faizi, geri ödemesi gene bu milletin sırtına yüklenecek" diye konuştu.

Erbakan, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

"Şurada Erzurumluların, dadaşların karşısında söylemeye bile çekindiğim utandığım açıklamaları ve görüşlerini ister istemez ifade etmek mecburiyetindeyim. 'LGBT Türk aile yapısına zarar vermez' diyen bir cumhurbaşkanı adayıyla karşı karşıyayız. 'Ne münasebet efendim? Neden zarar versin' diyor. Çok affedersiniz yine üzülerek ifade ediyorum. Eşcinsel evlilikler gayet doğaldır, normaldir. Herkesin kendi özel hayatıdır, tercihidir ama bu toplum, bu millet buna hazır değil diye bir cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musun? Şu Erzurum'da konuşmaya bile utandığımız konular hayret ediyorum. Şu bin sene İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunlarının karşısına çıkıyorlar. Bunlara Erzurumlular oy verir mi?"

Programa; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Cumhur İttifakı'nın parti yetkilileri ve partililer katıldı.