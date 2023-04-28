Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul'da ziyaretlerde konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gün geçmiyor ki PKK'nın bir yöneticisi çıkıp da Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ilgili masaya destek istemesin.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gün geçmiyor ki PKK'nın bir yöneticisi çıkıp da Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ilgili masaya destek istemesin. En son Cemil Bayık, terörist elebaşı Almanya Düsseldorf'da Sayın Kılıçdaroğlu için seçim kampanyası yapıyor." dedi.

Erbakan, Başakşehir İkitelli'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi yönetimini ziyaret etti.

Daha sonra Arnavutköy'de Çarıkçılar Aile Derneğine giden Erbakan, buradaki konuşmasında, 14 Mayıs'ta tarihi bir seçimi yaşanacağını söyledi.

Erbakan, bu seçimler öncesinde son derece önemli ve stratejik bir karar aldıklarını belirterek, "Ülkemiz için milletimiz, devletimiz ve aile yapımızın korunması ve yeni nesillerimiz için bu seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'na katılma nedenlerini anlatan Erbakan, şunları ifade etti:

"Yedili masa olarak adlandırılan karşımızda bulunan yapının, blokun Türkiye'ye getireceği felaketlerden bahsediyorum. Neymiş bu felaketler? Bakınız kendi söylemleriyle, kendi ifadeleriyle, kendi ağızlarından söylediklerini aktaracağım. Ne diyor CHP'nin sözcüsü? 'Efendim 4-6 yaş arasındaki bir çocuğa Kur'an öğretmeye kalkışmak çağ dışılık.' Şimdi 2023 Türkiye'sinde şu sözü söylemekten çekinmeyen bir CHP oldu. Şu sözü Rusya'da bile söyleseniz, orada bile tepki alırsınız ve yadırganırsınız."

CHP zihniyetinin 70 seneden beri hiç değişmediğine dikkati çeken Erbakan, "Çok affedersiniz 'Eş cinsel evlilikler, normaldir, doğaldır ama toplum buna henüz hazır değil' diyenlere Erzurumlular oy verebilir mi? 'LGBT, Türk aile yapısına zarar vermez' diyen bir Kılıçdaroğlu'na Erzurumlular oy verebilirler mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman söylediği gibi bunlar LGBT'ci. İYİ Parti, HDP yönetimi ve CHP LGBT'ci." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların 14 Mayıs'ta yedili masaya gereken cevabı sandıkta vereceğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Gün geçmiyor ki PKK'nın bir yöneticisi çıkıp da Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ilgili masaya destek istemesin. En son Cemil Bayık, terörist elebaşı Almanya Düsseldorf'da Sayın Kılıçdaroğlu için seçim kampanyası yapıyor. 'Türkiye'de yedili masa iktidar olması lazım, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması lazım' diyor. Kim, Cemil Bayık. PKK'nın bu kadar açıktan isim vererek, adres göstererek destek verdiği yedili masadan bu ülkeye bu millete bir hayır gelir mi, Allah aşkına. Neye karşılık PKK, her gün bir video yayınlayıp da sizi destekliyor. İşte bu felaketlerden ülkemizin, milletimizin korunması için, yedili masanın iktidara gelmemesi için Yeniden Refah Partisi olarak çok stratejik bir karar aldık. Çok kritik bir zamanda çok kritik bir karar aldık ve Cenabı Allah inşallah bu vesileyle Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren Yeniden Refah Partimizi, Milli Görüş'ü 21 sene aradan sonra yeniden Meclis'e taşımayı nasip etsin."

Erbakan, ziyaret ettiği Arnavutköy Taksi Durağı'nda da esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.