Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Arnavutköy'de taksici esnafı ile bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında Arnavutköy'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çarıkçılar Aile Derneği'nin ardından bölgede görev yapan taksici esnafını ziyaret eden Erbakan, taksici haberleşme sistemi üzerinden destek istedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı adına çalışmalar yürüten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, akşam saatlerinde Arnavutköy'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Erzurum'un kalabalık ailelerinden olan Çarıkçılar ailesi ile buluşan Erbakan, sonrasında Arnavutköy Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafı ile bir araya geldi. Ziyaretleri esnasında taksi esnafının taleplerini dinleyen Erbakan, taksici haberleşme sistemi üzerinden 110 taksi esnafından destek istedi.

Çarıkçılar Aile Derneği'nde konuşan Fatih Erbakan, "Erzurum'un yiğit ve inançlı insanları Erbakan Hocamıza neden destek veriyorlardı size anlatayım. Erbakan Hocamız paylaşımda adalet, yönetimde adalet dediği içindir ve Erbakan Hocamız önce ahlak ve maneviyat sancağını taşıdığı içindir. Eğitim sistemimizin 5'in 4'ten büyük olduğu kadar 4 helalin 5 haramdan büyük olduğunu öğretmesi gerektiğini söylediği için Erzurumlular onu bağrına bastı. Hepinizin bildiği gibi 14 Mayıs'ta kritik tarihi bir seçim yaşayacağız. Yeniden Refah Partisi olarak önemli bir karar aldık ve Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğiz. 7'li masa olarak adlandırılan ve karşımızda bulunan bloğun, Türkiye'ye getireceği felaketler vardır. CHP sözcüsü '4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışmak çağdışılıktır' diyor. 2023 Türkiye'sinde şu sözü söylemekten çekinmiyor. Bu sözü Rusya'da bile söyleseniz tepki alırsınız. İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunlarının karşısına çıkıp bunu söyleyebiliyorlar. Kendi televizyonlarından birine canlı yayına çıkan bir adayları ise 'Milletvekili olursam mecliste halledilmesi için uğraşacağı önemli sorun olarak minarelerde hoparlörden ezan okunmasını durdurmamız lazım' diyor. Şu söylenen videoyu kendim izleyip kulaklıklarımla duymasaydım inanamazdım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL