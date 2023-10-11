Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Uluslararası örgütler göreve davet ediyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Filistin'deki gelişmelere ilişkin, "Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, uluslararası örgütleri göreve davet ediyoruz. Bugün değilse ne zaman? Binlerce masumun hunharca katlediliyor olduğu bugünkü saldırılara tepki verilmeyecekse uluslararası örgütler varlık sebeplerini ne zaman ortaya koyacak" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, MYK'nın tek gündem maddesinin Filistin olduğunu söyleyerek, "Gazze'de yaşanan gelişmeler yüreğimizi acıtıyor. İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan, BM Genel Kurulu kararlarını tanımayan yaklaşımları ve saldırıları Orta Doğu'yu bir kez daha kan gölüne çeviriyor. İsrail devleti, devlet gibi değil, bir örgüt gibi hareket ediyor. Bu bir İsrail-Filistin çatışması değil. Bu apaçık ve ilan edilmiş, tarafları belli olan bir savaş halidir. Ama gelin görün ki bir tarafta siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bu insanların insani ihtiyaçları var. Diğer tarafta, modern ve yüksek teknolojiyi taşıyan silahlarla, masum sivilleri hunharca katleden bir İsrail devleti var. Bir taraf devlet hüviyetini taşıyor, diğer tarafta öldürülenler; çocuklardan, kadınlardan, masum sivillerden oluşuyorsa bunun adı devlet politikası değil, örgütsel saldırıdır. Bir kere daha İsrail'i örgüt gibi değil devlet gibi davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

İsrail'in saldırılarını savaş suçu olarak niteleyen Kılıç, "Başta BM olmak üzere, uluslararası örgütleri göreve davet ediyoruz. Bugün değilse ne zaman? Binlerce masumun hunharca katlediliyor olduğu bugünkü saldırılara tepki verilmeyecekse uluslararası örgütler varlık sebeplerini ne zaman ortaya koyacak? BM, masum sivillerin hakkını bugün korumayacaksa ne zaman koruyacak? Öldürülen çocukların, kadınların hukuku bugün korunmayacaksa, BM niye var? İslam İşbirliği Teşkilatı'nı daha yüksek sesle; net ve anlaşılabilir, eylemci bir tavır takınmaya davet ediyoruz. Keza, Arap Ligi'ni anlaşılır bir tavır ortaya koymaya, İsrail saldırıları karşısında masum Filistin halkını, Gazzeli sivilleri, yalnız ve sahipsiz bırakmamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'2 DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK ÇIKIŞ YOLUDUR'

Milli Görüş ve Yeniden Refah için Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa meselesinin aynı mesele olduğunu vurgulayan Kılıç, "BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarında olduğu gibi 2 devletli ve 1967 öncesi Filistin topraklarının sınırlarına saygı gösterilecek çözüm, tek çıkış yolu, yegane çözüm alternatifidir. Filistin topraklarının yüzde 95'ini işgal ederek, Filistin halkını köşeye sıkıştırarak, insani yaşam koridorlarını kapatarak, Gazze'de ölüme mahkum ederek Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi dün olduğu gibi bugün de mümkün değildir. Bu anlayışla yarın da mümkün olmayacaktır. Başkenti Kudüs olan özgür, bağımsız Filistin, meselenin tek çözüm noktasıdır. BM kararları da bu yöndedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği başta olmak üzere, dünyayı buradan uyarıyoruz. İsrail'in sivilleri öldürmesini teşvik etmek yerine, masaya ve BM kararlarına uymaya dönmesini sağlamak sizin göreviniz ve sorumluluğunuzdur. İşlenen savaş suçlarına göz yuman herkes, bu suça ortak olacaktır. BM Genel Kurulu'nu da kendi kararlarına uymaya, kendi kararlarını uygulatmaya; daha istekli, daha arzulu bir şekilde BM Genel Kurulu'nun iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. İsrail'in bu zulmünü, sivil ölümleri görmezlikten gelerek dünyada barışı tesis etmek mümkün değildir" dedi.

FİLİSTİN İÇİN MİTİNG

Filistin halkıyla dayanışma adına adımlar attıklarını da dile getiren Kılıç, Yeniden Refah Partisi olarak özgür Filistin için meydanlarda olacaklarını bildirdi. Kılıç, MYK toplantısında alınan kararla 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Konya'da 'Özgür Filistin' mitingi gerçekleştireceklerini söyleyerek bütün vatandaşları mitinge davet etti.