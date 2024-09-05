Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. Teşkilatlarımızı bu erken seçime hazırlıklı olmak için çağırıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nun Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında toplandığını belirterek "Öncelikle mağdur kesimlerin sesi olma kararlılığımızı sizlerle bir kere daha paylaşmak istiyorum. Kademeli emeklilik mağdurlarının sorunu bir an önce çözülmelidir. Yeniden Refah Partisi milletvekilleri tarafından kademeli emeklilikte mağduriyetin giderilmesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilmiş bulunmaktadır. Ancak maalesef, iktidar kademeli emeklilikte mağduriyetin giderilmesi yönünde henüz herhangi bir adım atmış değildir. Bir güne 17 yıllık emeklilik farkı adaletli değildir, haklı değildir. Bu düzenleme tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Bu akıl tutulmasının düzeltilmesi hükümetin öncelikli görevidir. Yeniden Refah Partisi milletvekilleri tarafından kanun teklifi verilmiş olan ama iktidar tarafından maalesef sahiplenilmeyen süresiz nafaka mağdurları da önemli bir meselesidir. Bir yıl evliliğe, bir ömür boyu nafaka ödemek adaletli bir durum değildir. Bir yıl evliliğe erkek tarafının bir ömür boyu nafaka ödemesi, hayatı yaşanmaz hale getirdiği gibi evlilik taraflarından birini ömür boyu mağduriyete mahkum etmektedir. Asgari ücretli de olsa ömür boyu nafakayı ödemek zorunda ve bugünün koşullarında yeni bir hayat kurması mümkün değil. Bu borçtan kurtulması mümkün değil. Bir yıl evliliğe, bir ömür boyu nafaka yükünü kaldırabilmesi mümkün değildir. Bu hukuksuzluğun TBMM'de düzeltilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'SELAMLA GELDİ, SELAMSIZ GİTTİ'

Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın, partiden istifasını değerlendiren Kılıç, "Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamak, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamaz. Partiden ayrılmasının haklı gerekçeleri olsaydı, ayrıldığı gibi başka bir partiye geçebilirdi. Aldığı oyun 200 bini Yeniden Refah Partisi'nin oylarıdır. Belki de bir 50 bini kendisinin getirdiği oylardır. Genel Başkanımızla vedalaşmadan, helalleşmeden gitti. Gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti. Hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil" dedi.

'ERKEN SEÇİM KAPIYA DAYANACAK'

Kılıç, "Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. 2025 yılının sonbaharı olabilir, 2026 yılının ilkbaharı olabilir. Bu erken seçim kapıya dayanacaktır. Teşkilatlarımızı bu erken seçime hazırlıklı olmak için çağırıyoruz. 2025 yılında 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir tarih olacaktır. 24 Kasım pazar Öğretmenler Günü. Seçimde okullar kullanıldığı için ve öğretmenler de resmi görevli olduğu için bu şekilde bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. Elbette ki muhalefet erken seçimi seslendirmeye devam edecek. İktidar da erken seçimden ülkeyi uzaklaştırmak için devam edecek. Burada kazananın vatandaşımız olmasını, sosyoekonomik göstergelerin bir an önce düzelmesini bekliyoruz" diye konuştu.