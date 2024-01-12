Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler elini taşın altına koymalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündem ilişkin konularda açıklamada bulundu.

'İttifak konusunda son kararı Genel Başkanımız verecektir'

Kılıç, Yeniden Refah Partisi ittifak konusunda henüz son kararını vermediğini belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan önümüzdeki günlerde 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin kararımızı ortaya koyacak. Sayın Genel Başkanımız İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda tavrımızı yetkili kurullarımızla istişare ettikten sonra nihai kararımızı açıklayacaktır. Genel Başkanımız tarafından nihai kararını verilinceye kadar yapılacak açıklamalar kişisel görüş beyanından ibaret kalacaktır" dedi.

"Partiler adaylarını açıklarken kimseye danışman zorunda değildir'

Kılıç, "Herhangi bir partinin aday açıklarken bize danışmasına siyasi partiler kendi kurallarına kendi ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklarlar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler sonrasında da toplumdan destek isterler" şeklinde konuştu.

"Sayın Emine Erdoğan'ın polemik konusu yapılmasını tasvip etmiyoruz'

"Kadınlar siyasetin öznesidir" diyen Kılıç, "Ancak polemiklerin konusu yapılmamalıdır. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Murat Kurum'un aday yapılması süreciyle alakalı bağdaştırılmasını parti açıklaması olarak tasvip etmiyoruz. Kamuoyunun önüne bu konularla çıkmayı doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti, ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa bizim gibi elini taşın altına koymalı'

" İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını gerçekten istemiyoruz. 'Zulüm 1453'te başladı' yaklaşımının İstanbul'la yeniden bağdaştırılmasını da arzu etmiyoruz" ifadelerini kullanan Kılıç, "İstanbul'da el betteki halkın tercihi sandığa yansıyacaktır ve biz buna saygı duyacağız bunda en ufak bir tereddüt yok. Ama İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekiyor. AK Partili muhataplarımız da İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almaları gerektiği kanaatindeyiz. İş birlikleri ve ittifaklar; mutabakatlar üzerinden oluşur. Böyle bir zeminin inşası için AK Parti'nin de daha siyasetin özüne ve ruhuna uygun davranışlar sergilemesinde fayda var" dedi. - ANKARA