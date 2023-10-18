Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı soykırım iradesinin somutlaşmış hali

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının soykırım iradesinin somutlaşmış hali olduğunu belirterek, "Bu siyonist soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dur." dedi.

Kılıç, partisinin MYK toplantısının ardından genel merkezde düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında, Filistin topraklarında, özelde Gazze'de yoğunlaşan saldırıların katliamdan soykırıma doğru evrildiğini ifade etti.

"Dün gece Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan, çoğu çocuk ve sağlık çalışanı 500'den fazla insanın ölümüyle sonuçlanan menfur saldırı, soykırım iradesinin somutlaşmış halidir. Bu siyonist soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dur." diyen Kılıç, Netanyahu'nun suçlu olarak uluslararası hukuk önünde yargılanması gerektiğini vurguladı.

"Sonuç almak için somut adımlar atın"

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin soykırıma dönüşen savaş suçlarına gözcülük ve sözcülük yaparken, İslam dünyasının da kınamadan öteye geçmediğini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatına sesleniyoruz, Gazzeli masumlar, siviller ve çocuklar bir yandan katlediliyor, öte yandan susuzluktan kırılıyor. Siz de artık somut ve net adımlar atın. Petrol vanalarını, doğal gaz vanalarını kapatın. Gazzeli çocukların katledilmesine, susuzluktan kırılmasına, yüzyılın en büyük savaş suçunun işlenmesine karşı kayıtsız, tepkisiz ve sessiz kalmayın. Zaman kazanmak için değil sonuç almak için somut adımlar atın. Tepkinizi zamanında sert ve etkili bir şekilde gösterin. Kendi hükümetimize de sesleniyoruz. ABD savaş gemilerinin destek ve gözetiminde yüzyılın en büyük sivil katliamı yaşanıyor. Bu katliama sessiz ve duyarsız kalmayın, İncirlik ve Kürecik üslerini kapatın."

Kılıç, saldırganların ve katliamcıların markalarını boykot etme çağrısında bulunduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına, Türkiye'nin girişimleriyle Gazze'ye TSK'nın gözetiminde, denizden insani yaşam koridoru açılması konusunda başvuru yaptıklarını aktaran Kılıç, Türkiye'nin insani yardım koridorunun açılması konusunda zaman yitirmeksizin inisiyatif alması gerektiğini ifade etti.