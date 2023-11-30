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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: 'Cumhur ittifakının adaylarını desteklemek üzere kurulmuş bir siyasi parti değiliz'

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin adaylarını desteklemek üzere kurulmadıklarını belirtti. Ancak, gelen bir teklifi değerlendireceklerini ifade etti. Ayrıca, yerel seçimler için adaylarını açıklamaya devam ettiklerini ve üye sayılarının arttığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, cumartesi günü 70 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Ay sonuna kadar 81 il ve 922 ilçemizde adaylarımızın tamamına yakınını açıklayacağız." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde yüzde 5,9 büyümesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Geçen hafta biri büyükşehir olmak üzere 49 belediye başkan adayını kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Kılıç, "Cumartesi günü 70 belediye başkan adayımızı daha halkımızla paylaşacağız. Ay sonuna kadar 81 il ve 922 ilçemizde adaylarımızın tamamına yakınını açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Son üç ayda üye sayılarını 264 binden 328 bine çıkardıklarını vurgulayan Kılıç, yüzde 23 üye artışıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını dile getirdi.

Suat Kılıç, yerel seçimlerde büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı adaylarına destek verip vermeyecekleri sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemek üzerine kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Bize gelen bir teklif olursa teklifin mahiyetine bakarız, ele alırız, tartışırız. Orada Yeniden Refah Partisi seçmeninin, tabanının beklentilerine karşılık olabilecek bir yaklaşım edinebilirsek aynı yaklaşımla karşılık verebiliriz. İstanbul ve Ankara'da da kendi adaylarımızı açıklamaya yönelik çalışmalarımız var. Tabii ki siyaset, özü itibarıyla müzakere, kapıları açık bırakma işidir. Siyasetin arka kapı diplomasisi de olabilir. Biz, kapılarımızı açık veya aralıklı tutmaya devam ediyoruz. Gelen bir teklif yok. Olmamasını çok da önemli bulmuyoruz."

Kaynak: AA / Politika

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