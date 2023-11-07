Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan yerel seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Herhangi siyasi partiye ya da herhangi ittifaka yerel seçim odaklı bir ittifak önerisi götürme düşüncesinde değiliz. Bize ittifak teklifinde gelinecek olursa İstanbul ve Ankara özelinde ittifak tekliflerini değerlendirebiliriz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Herhangi siyasi partiye ya da herhangi ittifaka yerel seçim odaklı bir ittifak önerisi götürme düşüncesinde değiliz. Bize ittifak teklifinde gelinecek olursa İstanbul ve Ankara özelinde ittifak tekliflerini değerlendirebiliriz." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, insanlığın 2. Dünya Savaşı yıllarından bu yana Gazze'dekinden daha acımasız, daha ahlaksız bir "soykırıma" tanıklık etmediğini söyledi.

Bu durum karşısında dünyanın, Arap Birliğinin, İslam İşbirliği Teşkilatının, Birleşmiş Milletler'in ve insan hakları örgütlerinin sessiz kaldığını vurgulayan Kılıç, ABD'nin kışkırtıcılığa, İngiltere'nin gözcülüğe, Avrupa Birliğinin de sözcülüğe devam ettiğini belirtti.

Kılıç, "Ölen çocukların çığlıkları dinmeyen bir çınlama gibi kulaklardaki yerini koruyacak. Gözler bugün olduğu kadar tarihin hiçbir döneminde kana, acıya tanıklık etmedi. Maalesef gözlerden bu görüntüler silinmeyecek." diye konuştu.

CHP kurultayında Gazze ve Filistin'in yerinin olmadığını gördüklerine dikkati çeken Kılıç, "CHP'nin gezisi var, Gazze'si yok." ifadesini kullandı. Kılıç, CHP'nin gündeminde Gazze'de şehit olan bebekler, çocuklar ve kadınların olmamasını kabullenmediklerini dile getirdi.

"Mühendislik Meslek Kanunu teklifini TBMM'ye sunduk"

Kılıç, kamu personeli alımında engellilere tanınan yüzde 3'lük kontenjanın yüzde 6'ya çıkarılmasına yönelik kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını belirterek, bu teklife iktidar ve muhalefetin destek vermesini beklediklerini ifade etti.

Süresiz nafaka uygulamasının nafaka ödeyen eş için uzun vadede mağduriyete yol açtığını söyleyen Kılıç, düzenlemeden "süresiz" ibaresinin çıkarılmasını ve nafaka alan eşin sürekli bakım ihtiyacı varsa nafakanın yükümlülüğü sona erdikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu ihtiyacı karşılamasını önerdiklerini bildirdi.

Kamu mühendislerinin taşeron şirketler üzerinden normal işçi alımı gibi istihdam edildiğine değinen Kılıç, bu adaletsizliğin son bulmasına yönelik Mühendislik Meslek Kanunu teklifini TBMM'ye sunduklarını ifade etti.

Kılıç, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yönelik ise şöyle konuştu:

"Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde tüm il ve ilçelerimizde kendi adaylarıyla seçimlere katılma yönünde hazırlıklarını sürdürmektedir. Şu ana kadar Yeniden Refah Partisine ittifak teklifi söz konusu değildir. Yeniden Refah Partisinden de başka siyasi partilere ittifak teklifi yapılacak değildir. Biz herhangi siyasi partiye ya da herhangi ittifaka yerel seçim odaklı bir ittifak önerisi götürme düşüncesinde değiliz. Bize ittifak teklifinde gelinecek olursa İstanbul ve Ankara özelinde ittifak tekliflerini değerlendirebiliriz. Ama 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi bayrağımızla hazırlanıyoruz."