Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Gelen tekliflere göre ittifak süreçlerini değerlendiririz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin kendilerine bir teklif gelmesi söz konusunda gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, partisinin Genel Merkezi'nde Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği, İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuşurken Yeniden Refah Partisinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine ilişkin yol haritasını açıkladı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile AB arasındaki açıklamalarını desteklediklerini söyleyerek, "Türkiye alternatifsiz değildir. AB, Türkiye ile müzakerelerini tamamen durdurma ve bağları koparma kararı alacak olursa Türkiye'nin hızla farklı alternatiflere yönelmesi ve AB'den bu anlamda bağımsız ama ekonomik anlamda ilişkilerini sürdüren bir performansla yoluna devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

"İsveç'in NATO üyeliği milli güvenlik sorunu"

İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuşan Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak terör örgütlerini himaye eden ve Kur'an-ı Kerim'e karşı organize saldırıların adresi ve kamu otoritesi olarak en ufak bir tepki vermeyen İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye açısından bir milli güvenlik sorunu olarak nitelendiriyoruz. Terör örgütlerini himaye eden İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM'de onaylanmayacaktır" diye konuştu.

"Yeni anayasa adaleti mutlaka sağlayıcı nitelikte olmalıdır"

Yeni sivil anayasa çalışmaları hakkında da konuşan Kılıç, çalışmaları desteklediklerini kaydederek, "Bu bağlamda yürütülen sivil anayasa çalışmalarını destekliyoruz. Ancak anayasanın kapalı kapılar ardında değil. Toplumsal katmanların katılımıyla hazırlanması gerektiğini de bu vesileyle ifade ediyorum. Yeni anayasa, katılımcı, çoğulcu ve tabii ki de sivil olmalıdır. Demokratik olmalıdır. Kuvvetler ayrılığını denge ve denetim mekanizmalarını, adaleti mutlaka sağlayıcı nitelikte olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine tek başına girmeyi hedeflediğine dikkati çeken Kılıç, "Türkiye'nin 81 ili 922 ilçesi ve bunların bağlı beldelerinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere Yeniden Refah Partisi kendi logosu ve kendi adaylarıyla katılma yönünde hazırlıklarını kararlılıkla sürdürmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Gelen tekliflere göre ittifak süreçlerini değerlendiririz"

Kılıç, AK Parti'den kendilerine yerel seçimlere ilişkin herhangi bir ittifak teklifi gelmediğini dile getirdi. Büyükşehirlerde, Yeniden Refah Partisinin gücü oranında bir teklif gelmesi halinde değerlendirebileceklerini kaydeden Kılıç, "AK Parti'den gelen bir teklif yok. ve bugün itibariyle Yeniden Refah Partisi 81 il ve 922 ilçe de seçime kendi adaylarıyla katılmak üzere çalışmalarını devam ettiriyor. Yarın bir teklif geldiği takdirde İstanbul için gelirse İstanbul özelinde İstanbul ve Ankara için gelirse iki il özelinde başka illeri kapsarsa o iller özelinde bizden istenen nedir? Bize vaat edilen nedir? Bizim kendi seçmenimizi aday profilimizi ve seçmenlerimizin tercihini korumak üzere alabileceğimiz tavır ve yaklaşım nedir? Bunun kararını veririz. İttifakın bu anlamda karşısında değiliz. Gelen tekliflere göre ittifak süreçlerini değerlendiririz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA