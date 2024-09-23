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Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları'ndan Esnafa Siftah Parası

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları'ndan Esnafa Siftah Parası
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Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları, Ahilik Haftası dolayısıyla gece vakti dükkanları gezerek esnafa 5 TL siftah parası bıraktı. Esnaflar, bu anlamlı jest için partili gençlere teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları üyeleri, gece vakti kentte kepenkleri kapalı dükkanları tek tek gezerek mektup bıraktı. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, kapının önündeki zarftan 5 TL siftah parası çıkınca şaşırdı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Gençlik Kolları üyeleri 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle gece vakti kentte kepenkleri kapalı dükkanları tek tek gezerek mektup bıraktı. Mektubun içinde YRP Genel Başkan Fatih Erbakan'ın mesajı ile 5'er lira da siftah parası yer aldı. Esnaf, bu eski geleneği yaşattıkları için partili gençlere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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