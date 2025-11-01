Haberler

Yeniden Refah Partisi, Edirne'de Büyümeyi Hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Edirne'de düzenlediği basın toplantısında partinin büyüme hedeflerini açıkladı ve Gazze'deki duruma dair görüşlerini paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kılıç, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, partilerini Osmanlı'nın payitaht şehirlerinden olan Edirne'de büyütüp güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin, yerli ve milli bir parti olduğunu belirten Kılıç, "Bu yıl Yeniden Refah Partisi'ne can veren, mana kazandıran Milli Görüş Hareketi'nin 56. yılındayız ve birkaç hafta sonra Ankara'da 3. olağan büyük kongremizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kılıç, Gazze'de barış için İsrail ve ABD'ye güvenilmemesi gerektiğini, Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı birlik olarak bölgedeki cinayetlerin önüne geçebileceğini savundu.

Hükümetin Terörsüz Türkiye adımlarını desteklediklerini anlatan Kılıç, "Ama terörsüz Türkiye'nin, terörsüz Suriye ile sağlanabileceğini biliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz ancak kaygılarımızı da ifade ediyoruz." dedi.

Toplantıya İl Başkanı Hakan Çalışkan ve teşkilat mensupları da katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Politika
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 katı para alacak
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.