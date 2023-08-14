Yeniden Refah Partisi Bitlis 3. Olağan Kongresi yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Müjdeci, "Tüm il, ilçe ve beldelerde belediye başkan adayları ve meclis üyelerimizle seçime hazırlanıyoruz. Seçime parti olarak gireceğiz. 5 milletvekilimiz mecliste halkımıza hizmet için çalışıyor. Burada da belediye başkanı çıkarmak için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.

Tek listeyle gidilen seçimde Aslan Süphanoğlu Yeniden Refah Partisi Bitlis İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye, partinin ilçe başkanları ile delegeler katıldı.