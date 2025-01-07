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Yeniden Refah Partisi: Asgari Ücret Artışı Yetersiz!

Yeniden Refah Partisi: Asgari Ücret Artışı Yetersiz!
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, asgari ücrette yapılan %30'luk artışın yetersiz olduğunu vurgulayarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyon hedefinin maliyetini asgari ücretlinin sırtına yüklediğini belirtmiştir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Asgari ücrette yapılan artış yüzde 30 düzeyinde kalmıştır. Deyim yerindeyse Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon hedefinin maliyetini asgari ücretlinin sırtına yüklemiştir." dedi.

Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

DEM Parti heyetinin, İmralı ziyaretinin ardından partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşeceğini aktaran Kılıç, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Fatih Erbakan kendilerine randevu verdi. Ne konuştular? Ne duydular? Ne öğrendiler? Elbette geldiklerinde bunları Sayın Erbakan ve heyetiyle de paylaşmış olacaklar. Biz de duyduklarımızı, öğrendiklerimizi kamuoyuyla paylaşma hakkı kazanmış olacağız. Terörist Abdullah Öcalan'ın ne dediğini merak etmiyoruz. Terörist Öcalan'la ilgili devletin kanaati değişmiş midir, değişmemiş midir? Belli ki değişmiş. Öyleyse ne yönde değişmiştir? Bunu merak ediyoruz."

Asgari ücretteki artışın yetersiz olduğunu dile getiren Kılıç, "Asgari ücrette yapılan artış yüzde 30 düzeyinde kalmıştır. Deyim yerindeyse Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon hedefinin maliyetini asgari ücretlinin sırtına yüklemiştir. Böyle ekonomi yönetimi mi olur? Adalet bunun neresinde?" diye konuştu.

Bir gazetecinin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Diyarbakır'daki konuşmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Kılıç, "DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama son derece talihsiz bir açıklama ve apaçık bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir şantajdır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, hükümete memur ve memur emeklisi için yapılan refah payı talebinde sendikaların yanında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
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