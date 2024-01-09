Yeniden Refah Partisi 57 belediye başkan adayını açıkladı

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine girecek 57 belediye başkan adayını daha ilan etti.

Yargıtay rakamlarına göre 2023 yılında üye sayısını 96 bin 376'ya çıkarak Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için adaylarını açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Merkez'inde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla, başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İzzeddin Alkan, Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Çelik Eliftaş olmak üzere 57 belediye başkan adayını daha açıkladı. - ANKARA