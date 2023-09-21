Yeniden Refah Partisi, 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2024 yerel seçimlerinde Milli Görüş belediyeciliğinin yeniden hakim olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Erbakan, partisinin 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı dönemin önemine vurgu yaparak, 1994 ruhunu yeniden canlandırmak için destek istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "30 sene sonra belediyelerde tertemiz bir sayfanın açılması için 2024'te yeniden Milli Görüş ruhuyla, Milli Görüş belediyeciliğinin yeniden hakim olması için Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere hazırlanıyoruz." dedi.

Erbakan, Kartal'da Gümüşpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptıktan sonra Tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekler Federasyonunu ziyaret etti.

Burada konuşan Fatih Erbakan, Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın, Doğu ve Güneydoğu insanının hakkını savunmak için Bingöl'de yaptığı konuşmadan dolayı ceza aldığını dile getirdi.

Necmettin Erbakan'ın Türkiye'nin doğusunun da kalkınması, bölgedeki gençlerin işsizlik yüzünden batıya göç etmek zorunda kalmaması için birçok yatırım yaptığını aktaran Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamızla Doğu ve Güneydoğu insanının bağları gerçekten de çok güçlü. Biz de bugün aynı anlayışla, aynı ruhla, aynı istikamette, doğuyu batıdan ayırt etmeden, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Zaza'sıyla 85 milyonu kucaklamak ve aziz milletimize hak ettiği hizmetleri sunmak için bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazandığı 1994 yılının Milli Görüş belediyeciliği için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Erbakan, 1994 ruhunu yeniden canlandırmak için 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde partisine destek istedi.

1994'te israfın, rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı bir belediyecilik anlayışının ortaya konulduğunu, bununla beraber efsane hizmetlerle halkın buluştuğunu söyleyen Erbakan, "Şimdi bugün gençler belediye başkanı dendiği zaman kendisini, ailesini, sülalesini, şoförünü, sekreterini, özel kalem müdürünü, hepsini zengin eden, belediye başkanı olunca yürüyüşü bile değişen, halka tepeden bakan, bırakın belediye başkanını, belediye meclis üyesinin dahi zengin olduğu bir belediyecilik tahayyül ediyorlar." diye konuştu.

Erbakan, "30 sene sonra belediyelerde tertemiz bir sayfanın açılması için 2024'te yeniden Milli Görüş ruhuyla, Milli Görüş belediyeciliğinin yeniden hakim olması için Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çekmeköy Müteahhitler ve İşadamları Derneği ziyareti

Fatih Erbakan, daha sonra Çekmeköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Çekmeköy Müteahhitler ve İşadamları Derneğini de ziyaret eden Erbakan, buradaki konuşmasında da 2024 yerel seçimleri için destek istedi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İstanbul'un her bölgesinden birer milletvekili çıkarmayı başardıklarını belirten Erbakan, bu başarıyı yerel seçimlerde de devam ettirmek istediklerini dile getirdi.