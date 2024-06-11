Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yarın parti genel merkezinde görüşeceğini bildirdi.

Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı ve masum insanların katliamına sebep olan İsrail'e karşı sessiz kalan tüm dünya liderlerini kınadıklarını belirten Kılıç, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar Yeniden Refah Partisi olarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kılıç, hükümetin uyguladığı tarım politikalarını eleştirerek, Türkiye'nin, birçok tarım ürününün ithalatçısı haline geldiğini aktardı. Milli tarım politikalarının uygulanması ve gıda güvenliği konusunda hükümete çağrıda bulunan Suat Kılıç, şöyle devam etti:

"Köylümüze ve çiftçimize sahip çıkın, enflasyona ve fiyatlara yansımasının ne olacağını bir kenara bırakarak köylümüzü karşılıksız olarak destekleyin. Mazotun üzerindeki vergileri kaldırın. Gübreyi yarı fiyatına, zirai ilaçları yarı fiyatına verin, daha fazla sayıda ziraat mühendisi istihdam ederek, Türk köylüsünün ziraatı bilinçle yapmasını sağlayın."

Ayşe Ateş'in ziyareti

Kılıç, bir gazetecinin, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, kendisine oy veren vermeyen herkesin Cumhurbaşkanı'dır. Tüm siyasi partilerle görüşmek, hak kaybına uğradığını düşündüğü herkesin görüş ve talebine cevap vermek Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii görevleri ve Anayasal sorumlulukları arasındadır. Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek olmasını bu anlamda olağan bir gelişme ve görüşme olarak değerlendiriyoruz.

Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Genel Başkan'ımız Fatih Erbakan Bey'den de görüşme talebi oldu. Sayın Genel Başkan'ımız bu talebe olumlu cevap verdi ve Sayın Ayşe Ateş'in Genel Başkan'ımızı ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde inşallah gerçekleşmiş olacak."