Üye Girişi
Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yarın parti genel merkezinde görüşeceğini bildirdi. Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yarın parti genel merkezinde görüşeceğini bildirdi.

Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı ve masum insanların katliamına sebep olan İsrail'e karşı sessiz kalan tüm dünya liderlerini kınadıklarını belirten Kılıç, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar Yeniden Refah Partisi olarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kılıç, hükümetin uyguladığı tarım politikalarını eleştirerek, Türkiye'nin, birçok tarım ürününün ithalatçısı haline geldiğini aktardı. Milli tarım politikalarının uygulanması ve gıda güvenliği konusunda hükümete çağrıda bulunan Suat Kılıç, şöyle devam etti:

"Köylümüze ve çiftçimize sahip çıkın, enflasyona ve fiyatlara yansımasının ne olacağını bir kenara bırakarak köylümüzü karşılıksız olarak destekleyin. Mazotun üzerindeki vergileri kaldırın. Gübreyi yarı fiyatına, zirai ilaçları yarı fiyatına verin, daha fazla sayıda ziraat mühendisi istihdam ederek, Türk köylüsünün ziraatı bilinçle yapmasını sağlayın."

Ayşe Ateş'in ziyareti

Kılıç, bir gazetecinin, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, kendisine oy veren vermeyen herkesin Cumhurbaşkanı'dır. Tüm siyasi partilerle görüşmek, hak kaybına uğradığını düşündüğü herkesin görüş ve talebine cevap vermek Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii görevleri ve Anayasal sorumlulukları arasındadır. Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek olmasını bu anlamda olağan bir gelişme ve görüşme olarak değerlendiriyoruz.

Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Genel Başkan'ımız Fatih Erbakan Bey'den de görüşme talebi oldu. Sayın Genel Başkan'ımız bu talebe olumlu cevap verdi ve Sayın Ayşe Ateş'in Genel Başkan'ımızı ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde inşallah gerçekleşmiş olacak."

Kaynak: AA / Politika

Fatih Erbakan Sinan Ateş Suat Kılıç Ayşe Ateş Ankara Refah Politika Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu

Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title