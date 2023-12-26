Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, devletin millet düşmanlarını finanse etmesini reddetti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Devletin, milletin kesesinden, millete düşmanca faaliyetler ve saldırılar altında olanların finanse edilmesini istemiyoruz. Devletin parasıyla millet düşmanlarının finanse edilmesini istemiyoruz. Milletin vergilerinin askerlerimize mermi olarak dönmesini reddediyoruz." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

CHP'nin terör saldırılarına yönelik Meclis'teki "ortak bildiriye" imza atmamasına değinen Kılıç, "CHP'yi kınıyoruz. CHP, DEM Partisi ile demlenmeye devam etmektedir. Bu tavır doğru bir tavır değildir." dedi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a, Meclis çatısı altında "sayın" diye söz edenleri milletvekili olarak görmediklerini, tanımadıklarını, kabul etmediklerini belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimizi katleden terör örgütünü ve terörist saldırıları lanetleyemeyen bir anlayışın TBMM çatısı altında yeri yoktur. Bu parti, DEM Parti 1 Ocak'tan itibaren Türkiye Cumhuriyeti devletinden seçim yardımı olarak 658 milyon lira alacak. Bu paranın ne kadarı dağa, ne kadarı kampanyaya gidecek bilmiyoruz. Devletin, milletin kesesinden, millete düşmanca faaliyetler ve saldırılar altında olanların finanse edilmesini istemiyoruz. Devletin parasıyla millet düşmanlarının finanse edilmesini istemiyoruz. Milletin vergilerinin askerlerimize mermi olarak dönmesini reddediyoruz."

TBMM Dışişleri Komisyonunda İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin görüşüleceğini hatırlatan Kılıç, parti olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamadıklarını, ret oyu vereceklerini peşinen ilan ettiklerini söyledi.

Gazeteci Can Ataklı'nın Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadelere de değinen Kılıç, "Ne var bunda? Bir şehit babasının ne demesini bekliyorsun Can Ataklı? Kimsin sen?" diye konuştu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kılıç, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de işbirliği için ön görüşmeyi yaptığını söyledi.

Parti olarak önceliklerinin kendi adaylarını çıkarmak olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Eğer ki bizimle işbirliği yapmak isteyen siyasi partiler eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliği teklifinde bulunacak olurlarsa Yeniden Refah Partisi olarak eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliğinin içerisinde yer almaya hazır olduğumuzu, Ankara, İstanbul, İzmir illeriyle sınırlı olmak kaydıyla ifade ettik. Ama işbirliği teklifi Yeniden Refah Partisinin gücünü görmezden gelmek, önemsememek, eksik ya da küçük görmek şeklinde tezahür edecek olursa en baştan açıkladığımız gibi kendi adaylarımızla, tüm illerde kendi logomuzla yarışma kararlılığımızın da arkasındayız. AK Parti ya da başka bir partinin, Yeniden Refah Partisi'yle ittifak söz konusu olduğunda eşit, adil, dengeli tekliflerle bize gelmelerini kendilerine öneriyoruz. Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var."