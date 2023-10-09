Yeniden Refah Partili Bekin, her zaman Filistin'in yanında duruş sergileyeceklerini söyledi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Her zaman Filistin'in ve mazlum Filistinlilerin yanında duruş sergileyeceğiz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Hamas tarafından Gazze'den başlatılan "Aksa Tufanı harekatının Filistin'in meşru müdafaa hakkı olduğunu" ifade eden Bekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyonist İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda yaşayan Filistinlilere yönelik uygulamakta olduğu şiddet, gayri insani uygulamalar, ırk ayrımcılığı politikaları; Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi başta olmak üzere inanç özgürlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan ve kutsal mekanları hedef alan baskı ve zulüm politikaları karşısında suskun kalan ve hiçbir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşların sorumlulukları da elbette ki sorgulanması gerekmektedir."

Gazze'nin açık hapishaneden farksız olduğunu; Batı Şeria'daki işgalin ise her geçen gün genişlediğini dile getiren Bekin, "Sadece Batı Şeria'da ocaktan bu yana 172 Filistinlinin işgal güçleri tarafından katledilmesi, bu harekatın başlatılmasını zorunlu kılmıştır. Siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıcı tutumu, yeni yerleşim alanları oluşturma yoluna gitmesi, kutsal mekanları hedef alması bu harekatı tetiklemiştir." ifadelerini kullandı.

Bekin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ortak sorunu olduğunu belirterek, "Her zaman Filistin'in ve mazlum Filistinlilerin yanında duruş sergileyeceğiz." dedi.