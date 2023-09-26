Yeniden Refah Partili Bekin, "Doğu Türkistanlıların" sesi olmaya devam edeceklerini söyledi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Doğu Türkistanlı" soydaşların haklarının verilmesinin en büyük dilekleri olduğunu, onların sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Doğu Türkistanlı" soydaşların haklarının verilmesinin en büyük dilekleri olduğunu, onların sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı politikalarının 2015'ten itibaren sistematik şekilde asimilasyon politikalarına dönüştüğünü" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'nin 78. Genel Kurulunda, "Çin'in toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını" söylediğini anımsatan Bekin, bu açıklamanın, "Doğu Türkistan topraklarının Çin toprağıymış gibi görülmesine neden olabilecek vahim bir açıklama" olarak değerlendirilebileceğini öne sürdü.

Bekin, Erdoğan'ın aynı konuşmada, Uygur Türklerinin hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla ilgili hassasiyetleri dile getirmeye devam edeceklerini söylediğini de belirtti.

"Doğu Türkistanlı" soydaşların haklarının verilmesinin en büyük dilekleri olduğunu ifade eden Bekin, "Her zaman Doğu Türkistan'ın sesi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatan Bekin, seçime yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bekin, CHP'nin büyükşehir belediyelerini kaybedeceğini öne sürerek, "Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimlerden ezici şekilde zaferle çıkacağının müjdesini şimdiden vermek istiyoruz. Tek alternatif olarak Yeniden Refah Partisi görünmektedir." dedi.