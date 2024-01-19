Üye Girişi
Haberler

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Bangladeş'teki seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Abone Ol

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Bangladeş'te muhalefetin boykot kararı alarak katılmadığı 7 Ocak seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Bangladeş'te muhalefetin boykot kararı alarak katılmadığı 7 Ocak seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bangladeş'te 7 Ocak'ta yapılan seçimler öncesinde yaklaşık 5 bin muhalif liderin Şeyh Hasina Vecid hükümeti tarafından tutuklandığını dile getirdi.

Bunun üzerine 62 siyasi partinin seçimi boykot kararı aldığını anlatan Bekin, muhalefet seçime katılmadığı için 300 sandalyeli Meclis'te sadece Avami Birliği Partisinin bulunmasının ülkede huzursuzluk ve kaosa neden olduğunu ifade etti.

Bekin, Bangladeş'te iç huzur ve istikrarın sağlanabilmesinin en büyük dilekleri olduğunu ifade ederek, "Bangladeş'te muhalefet partilerinin boykotu sonucu üzerine büyük gölge düşen 7 Ocak seçimlerinin bir an önce yenilenmesi, ülkede sosyal barışın sağlanması açısından son derece önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bekin, Pakistan ve İran arasındaki sorunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğuyla büyümeden çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Politika

Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin Bangladeş Dış Politika Politika Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaddar oyuncuları kim, konusu ne? Gaddar nerede çekiliyor? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 1. Bölüm tek parça HD izle 19 Ocak Cuma! Hadise sevgilisi var mı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? 20 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 47. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 19 Ocak Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 19 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 19 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 19 Ocak Ateş Kuşları 39. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title