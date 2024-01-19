Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Bangladeş'teki seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Bangladeş'te muhalefetin boykot kararı alarak katılmadığı 7 Ocak seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bangladeş'te 7 Ocak'ta yapılan seçimler öncesinde yaklaşık 5 bin muhalif liderin Şeyh Hasina Vecid hükümeti tarafından tutuklandığını dile getirdi.

Bunun üzerine 62 siyasi partinin seçimi boykot kararı aldığını anlatan Bekin, muhalefet seçime katılmadığı için 300 sandalyeli Meclis'te sadece Avami Birliği Partisinin bulunmasının ülkede huzursuzluk ve kaosa neden olduğunu ifade etti.

Bekin, Bangladeş'te iç huzur ve istikrarın sağlanabilmesinin en büyük dilekleri olduğunu ifade ederek, "Bangladeş'te muhalefet partilerinin boykotu sonucu üzerine büyük gölge düşen 7 Ocak seçimlerinin bir an önce yenilenmesi, ülkede sosyal barışın sağlanması açısından son derece önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bekin, Pakistan ve İran arasındaki sorunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğuyla büyümeden çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.