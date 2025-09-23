Haberler

Yeniden Refah Partili Bekin, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatındaki ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasını eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasını eleştirdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlükten kaldırıldığını anlattı.

Doğan Bekin, "Sayın Erdoğan'ın ABD'ye yönelik iyi niyet göstergesi olarak bu ülkeye uygulanmakta olan bazı vergileri kaldırması ülkemiz açısından oldukça netameli bir durum oluşturmaktadır. Türkiye-ABD ilişkileri stratejik ortaklık ve Obama yönetimi sırasında ortaya çıkan model ortaklık formüllerine rağmen Türkiye'ye karşı yürütülen izolasyon politikaları karşısında taviz politikaları ile ABD'nin politik olarak yörüngemize kanalize edilmesi asla mümkün görülmemektedir." sözlerini sarf etti.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temasları çerçevesinde perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme yapacağını hatırlatan Bekin, "ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni bir bahar havası oluşturmaya çalıştığını" savundu.

Bekin, "Geçmişte ABD'ye tek taraflı bağımlı politikalarda gelinen noktayı göz önüne alarak Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen politikaları hayata geçirmesinin artık kaçınılmaz olduğunu ifade etmek isteriz." diye konuştu.

