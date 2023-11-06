Yenice Köy Muhtarları İl Özel İdare'ye Teşekkür Etti

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2022 yılının Haziran ayı ile 2023 yılının Temmuz ayında meydana gelen sel sonrası İl Özel İdare tarafından yapılan çalışmalardan dolayı Yenice köy muhtarları kurumu ziyaret ederek teşekkür etti.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Genel Sekreter Şerafettin Kelleci, Yenice İl Genel Meclis üyeleri Recep Tetik ve Seyfettin Yılmaz ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mısırlı ile kurum müdürlerinin de hazır olduğu ziyarette üst üste meydana gelen sel sonrası yapılan çalışmalardan dolayı ilçeye bağlı 34 köy muhtarı tarafından teşekkür plaketi verildi.

Törende konuşan Yenice İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik, "Yenice'ye yaptığımız hizmetlerden dolayı başta Valimiz, Genel Sekreterimiz İl Genel Meclis Başkanım ve milletvekillerimiz ve özel idare çalışanlarıma Yenice ve köylerimiz adına teşekkür ederim. Buna mukabil değerli muhtarlarımızın da bu yapılan hizmetlerden dolayı bize gösterdiği teveccühe ve bu merasimden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Yenice'yi daha sorunsuz, yaşanabilir köyler haline getirmek için hep birlikte gayret edeceğiz"

İl Özel İdare Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ise, Şerafettin Kelleci, Temmuz ayında yaşanan selden dolayı tekrar geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, " Tabii selle başladığımız bir süreçte ilk günden beri ve sahada çalışan bize mesai arkadaşlığı yapan siz değerli muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Anlayışınıza, desteklerinize orada bir başarı var ise bu başta meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve ekibimizle birlikte çalışma yapıldı. Dolayısıyla geçmiş yıllarda yapılamayan, vakit bulunamayan veya imkan dahilinde olmayan 2020-2022 yılı döneminde yaşanan selleri de kapsayacak şekilde güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Aslında yapamadığımız birçok şey var ama hepsi bir anda olmuyor. İnşallah önümüzdeki süreçte Yenice'yi daha sorunsuz, yaşanabilir köyler haline getirmek için hep birlikte gayret edeceğiz. İçişleri Bakanımızın bizzat Yenice'ye geldiğinde bize 'Parayı düşünmeyin. İhtiyaçlarınız neyse biz karşılayacağız' emrini aldığımızdan itibaren biz ihalelerimize çıktık. 36 menfez ve içme suyu boruları ihale edildi, yapımları devam ediyor. Ardından 54 kilometre sıcak BSK asfaltlarımızı yaptık. Menfezlerimizin yapımı devam ediyor. Bir tek Şeker Kanyonu kaldı. Orada bir hazırlığımız var devam ediyor, inşallah onu da çözdüğümüzde büyük bir sorunu halletmiş olacağız" ifadesinde bulundu.

"Yenice şimdiye kadar görülmemiş, duyulmamış bir hizmetle karşılaştığı bu hizmet, bu hız ilerleyen yıllarda da artarak devam edecektir"

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ise, Yenice'de sel felaketinin açmış olduğu yaralar hızlı bir şekilde sardıklarını ifade ederek, "Yollarımızın latyapıları ile ilgili eksiklikler giderilerek asfaltla ilgili planlamalara hızlı bir şekilde tüm ilçelerden önce geçmiş olduk. Biz bu planlamaları yaparken, Genel sekreterimiz, ilçe başkanımız ve meclis üyelerimizle birlikte süreç başlamadan önce oturduk, bir araya geldik. Planlamalar gerçek manada aslında orada yapıldı. Biz yaptığımız işlerle, hizmetlerle ilgili 34 köyümüzden kaç köyümüze dokunabiliriz? Eksiğimiz, noksanlarımız nedir? Bütçe imkanları nedir? diye değerlendirdik. Sonuç olarak da gerçekten bir aylık çalışmanın sonucunda il özel idaresinin tüm gücüyle ve tüm ekibiyle eksiksiz olağanüstü bir gayret ve çaba sarf ettik. Olağanüstü bir çalışmaydı. Benim de şimdiye kadar Yenice'de bu kadar olağanüstü bir çalışmaya, ilçemiz hakikaten şahit olmamıştır. Merkez dahil 6 ilçeye hizmet etmesi gereken İl özel İdaresi ve ekibi tüm gücüyle bir ilçeyi sel felaketinden sonrası ayağa kaldırmakla ilgili olağanüstü bir gayret sarf etti. Tabii ki bu kadar kısa bir süre içerisinde bir ilçeyi toparlamak sel felaketinden sonra altyapısını yeniden hazırlamak ve üzerine 50 kilometrenin üzerinde de bir asfaltla kaplama gerçekten olağanüstü bir gayretin ürünüdür. Bundan sonra Yenice ile ilgili çalışma süreci bu yıl itibariyle olağanüstü bir gayretle başlamış ve artarak da devam edecektir. Yani bu 1-1.5 aylık zaman zarfında yepyeni çalışmalarımız başladı ve bitti şeklinde bir şey yok. Yani inanın bundan sonraki süreçte Yenice şimdiye kadar görülmemiş, duyulmamış bir hizmetle karşılaştığı bu hizmet, bu hız ilerleyen yıllarda da artarak devam edecektir. Bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Köy muhtarları tarafından katkılarından dolayı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Genel Sekreter Şerafettin Kelleci, İl Genel Meclis üyeleri Recep Tetik, Seyfettin Yılmaz ile kurum müdürleri ile şantiye şeflerine plaket takdim ettiler. - KARABÜK