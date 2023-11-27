Yeni Zelanda'da Yeni Kurulan Koalisyon Hükümetinin Başbakanı Göreve Başladı

Yeni Zelanda'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin Başbakanı Christopher Luxon, yemin ederek görevine başladı. Luxon, görevi yürütmenin bir onur, bir ayrıcalık ve muazzam bir sorumluluk olduğunu belirtti. Ulusal, NZ First ve ACT New Zealand partileriyle kurulan koalisyon hükümeti kabinesinde 20 bakan yer alıyor.

Yeni Zelanda'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin Başbakanı Christopher Luxon, yemin ederek görevine başladı.

Ülkenin 42. Başbakanı olan Luxon, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro'nun huzurunda yemin ederek göreve başlamasının ardından yaptığı ilk konuşmada, bu görevi yürütmenin "bir onur, bir ayrıcalık ve muazzam bir sorumluluk olduğunu" dile getirdi.

Ulusal, NZ First ve ACT New Zealand partileriyle kurulan koalisyon hükümeti kabinesinde 20 bakan yer alıyor.

NZ First Partisi lideri Winston Peters ise Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini 2025 yılının Mayıs ayına kadar yürütecek.

Yeni Zelanda'da koalisyon hükümeti

Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de yapılan genel seçimde muhalefetteki merkez sağ Ulusal Parti yüzde 38,06 oy alarak birinci çıkmış, 6 yıldır iktidarda bulunan İşçi Partisi ise yüzde 26,91'lik oyla ikinci olmuştu.

Ulusal Partinin yetkilileri, seçimlerin yapıldığı 14 Ekim'den bu yana ACT New Zealand ve NZ First partileriyle koalisyon görüşmeleri yürütmüştü.

Başbakan Chris Hipkins, 10 Kasım'da, oyların yeniden sayımı ve yeni hükümetin kurulmasına yönelik müzakerelerin sürmesi göz önünde bulundurularak hükümeti bir süre daha devam ettirmenin doğru olacağına karar verildiğini açıklamıştı.

Ulusal Parti lideri Christopher Luxon, ACT New Zealand Partisi lideri David Seymour ve NZ First Partisi lideri Winston Peters'ın yeni hükümetin kurulması kapsamında yürütülen koalisyon görüşmelerinde uzlaşmaya vardığı duyurulmuştu.