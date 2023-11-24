Yeni Zelanda'da Hükümetin Kurulması Müzakereleri Sonucunda Kabine Açıklandı

Yeni Zelanda'da yapılan koalisyon görüşmeleri sonucunda siyasi partilerin uzlaşmaya vardığı kabine açıklandı. Ulusal Parti lideri Christopher Luxon Başbakanlık görevine getirildi.

Yeni Zelanda'da hükümetin kurulması müzakereleri sonucunda siyasi partilerin uzlaşmaya vardığı kabine açıklandı.

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, ülkede seçimlerden birinci çıkan Ulusal Parti lideri Christopher Luxon'ın, Başbakanlık görevine getirilmesine karar verildi.

NZ First Partisi lideri Winston Peters ve ACT New Zealand Partisi lideri David Seymour'ın ise Başbakan Yardımcılığı görevini 1,5 yıllık sürelerle sırayla üstlenmesi kararlaştırıldı.

Ülkenin yeni Başbakanı Luxon, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Bakanlığı görevine de getirilirken Başbakan Yardımcısı Peters, Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlenecek.

Ülkenin yeni Savunma Bakanı ise Ulusal Partiden Judith Collins oldu.

Yeni Zelanda'da koalisyon görüşmeleri

Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de yapılan genel seçimde muhalefetteki merkez sağ Ulusal Parti yüzde 38,06 oy alarak birinci çıkmış, 6 yıldır iktidarda bulunan İşçi Partisi ise yüzde 26,91'lik oyla ikinci olmuştu.

Ulusal Partinin yetkilileri, seçimlerin yapıldığı 14 Ekim'den bu yana ACT New Zealand Partisi ve NZ First partileriyle koalisyon görüşmeleri yürütmüştü.

Başbakan Chris Hipkins, 10 Kasım'da, oyların yeniden sayımı ve yeni hükümetin kurulmasına yönelik müzakerelerin sürdüğü göz önünde bulundurularak hükümeti bir süre daha devam ettirmenin doğru olacağına karar verildiğini açıklamıştı.

Ulusal Parti lideri Christopher Luxon, ACT New Zealand Partisi lideri David Seymour ve NZ First Partisi lideri Winston Peters'ın yeni hükümetin kurulması kapsamında yürütülen koalisyon görüşmelerinde uzlaşmaya vardığı duyurulmuştu.