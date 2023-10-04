Yeni Zelanda'da Genel Seçimler Yaklaşıyor

Yeni Zelanda'da halk, ekonominin iyileştirilmesi, istihdamın artırılması ve eğitim olanaklarının geliştirilmesi vaatleriyle 14 Ekim'de sandık başına gidecek. İşçi Partisi ve Ulusal Parti arasındaki yarış dikkat çekiyor.

Yeni Zelanda'da halk, ekonominin iyileştirilmesi, daha fazla istihdamın sağlanması ve en iyi eğitim olanaklarının sunulması vaatleri arasında 14 Ekim'de sandık başına gidecek.

Toplam 19 siyasi partinin katılacağı 14 Ekim'deki genel seçimlerde, asıl yarışın iktidardaki İşçi Partisi ve ana muhalefetteki Ulusal Parti arasında geçmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda radyosuna göre, iktidar partisi, 13 yaş altı çocuklar için ücretsiz, 25 yaş altı gençler için yarı fiyata toplu taşıma imkanı sağlamayı planlıyor.

İktidardaki İşçi Partisi, yeniden seçilmesi halinde eğitim alanında öğrencilere en iyi imkanları sağlamayı, gençlere daha fazla iş imkanı ve eğitim olanağı sunmayı vadediyor.

İşçi Partisinin lideri Başbakan Chris Hipkins, meyve ve sebze satışından vergileri kaldırmayı, asgari ücreti artırmayı, 4 haftaya kadar ücretli babalık izni sunmayı ve 30 yaşın altındaki kişiler için ücretsiz temel diş bakımı sağlamayı taahhüt ediyor.

Ana muhalefetin 100 günlük planı

Ana muhalefetteki Ulusal Parti de büyük vaatler içeren 100 günlük planını açıkladı.

Buna göre, ana muhalefet lideri Christopher Luxon, seçimi kazanması halinde görevdeki ilk 100 gününde okullarda cep telefonlarını yasaklamayı istiyor.

Luxon, milletvekillerinin tatillerini kısaltmayı, vergi indirimleri yapmayı ve kadınlara ücretsiz meme kanseri taraması sunmayı da öneriyor.

IMF'in uyarısı dikkati çekiyor

Uluslararası Para Fonunun (IMF), Yeni Zelanda'nın 2025'e kadar uzun süreli enflasyon ile karşı karşıya kalabileceği yönündeki uyarısı, ekonomiyi odak noktası haline getiriyor.

Enflasyon uyarısı sonrası her iki parti de ekonomiyi ileri götürme ve enflasyonu kontrol altına alma sözleri veriyor.

Ülkenin 3,8 milyon seçmeni, parlamentodaki 120 sandalyeyi doldurmak için 14 Ekim'de sandık başında olacak.