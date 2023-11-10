Yeni Zelanda'da Geçici Hükümetin Görev Süresi Uzatıldı

Yeni Zelanda'daki siyasi partilerin yeni hükümetin kurulması konusunda uzlaşamaması üzerine geçici hükümetin görev süresi uzatıldı.

Başbakan Chris Hipkins, yaptığı açıklamada, geçici hükümetin görev süresinin uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Hipkins, oyların yeniden sayımı ve yeni hükümetin kurulmasına yönelik müzakerelerin sürdüğü göz önünde bulundurularak hükümeti bir süre daha devam ettirmenin doğru olacağına karar verildiğini açıkladı.

Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de yapılan genel seçimde muhalefetteki merkez sağ Ulusal Parti yüzde 38,06 oy alarak birinci çıkmış, 6 yıldır iktidarda bulunan İşçi Partisi ise yüzde 26,91'lik oyla ikinci olmuştu.

Ulusal Partinin yetkilileri, seçimlerin yapıldığı 14 Ekim'den bu yana ACT New Zealand Partisi ve NZ First Partileriyle koalisyon görüşmeleri yürütüyor.