Yeni Zelanda, Çin'in Pasifik'teki askeri yığınağına karşı savunma kapasitesini geliştirecek

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Çin'in Pasifik'teki askeri varlığının gerilimi artırması üzerine ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmeyi planladıklarını açıkladı. Little, yayımladığı raporda, savunma harcamalarının artması gerektiğini ve yıpranan donanma fırkateynleri ve devriye gemilerinin değiştirilmesinin öncelikleri olduğunu belirtti. Ayrıca, iç tehditlerle de mücadele etmek için değişimlere imza atılması gerektiğini vurguladı.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Çin'in Pasifik'teki "askeri yığınağının" bölgedeki gerilimi artırması nedeniyle ülkesinin savunma kapasitesini geliştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Little, yayımladığı raporda, ülkesinin yeni savunma politikasına ilişkin detayları paylaştı.

Mevcut savunma harcamalarının ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 1'ine denk geldiğini ve bu oranın yüzde 2'ye kadar yükselmese bile artması gerektiğini belirten Little, yıpranan donanma fırkateynleri ve devriye gemilerinin değiştirilmesinin öncelikleri olduğunu kaydetti.

Raporda harcama, teçhizat ya da asker sayısındaki artışlarla ilgili ayrıntıya yer verilmezken bunların sonraki görüşmelerde kesinleştirilmesinin beklendiği aktarıldı.

Ülkesinin artan siber saldırılar ve terörizm gibi iç tehditlerle de karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Little, "İç ve uluslararası güvenlik ortamındaki değişimlere ayak uydurabilmek için bizim de değişimlere imza atmamız lazım." ifadesini kullandı.

Çin'in Pasifik'te "artan askeri varlığı"

Raporda Pasifik'te artan gerilimlerden, askeri gücünü mevcut uluslararası kural ve normlara "meydan okuyacak şekilde" kullanması nedeniyle Çin sorumlu tutuldu.

Pekin yönetiminin ordusunu geliştirmek ve modernize etmek için yüksek miktarda yatırımlar yapmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Çin'in askeri gücünü yakın bölgesinin ötesine giderek daha fazla yansıttığı" ifade edildi.

Pasifik'te savaşa yakın olduklarını düşünmediğini vurgulayan Little, "Bence Pasifik'te artan bir gerilim var. Bu durum Pasifik'te bulunan ve bölgeden çıkarı olan tüm ülkelere sorumluluk yüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.