Yeni Zelanda, AUKUS anlaşması kapsamında yapay zeka gibi teknolojilerde ABD, İngiltere ve Avustralya ile işbirliği yapabilir

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, ülkesinin yapay zeka gibi nükleer teknolojinin kullanılmadığı alanlarda, AUKUS anlaşması çerçevesinde Avustralya, İngiltere ve ABD ile işbirliği yapabileceğini açıkladı. Bakan Little, Singapur'da 4 Haziran'a kadar sürecek güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu marjında Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'ya açıklamalarda bulundu.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, ülkesinin yapay zeka gibi nükleer teknolojinin kullanılmadığı alanlarda, AUKUS anlaşması çerçevesinde Avustralya, İngiltere ve ABD ile işbirliği yapabileceğini açıkladı.

Bakan Little, Singapur'da 4 Haziran'a kadar sürecek güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu marjında Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'ya açıklamalarda bulundu.

Little, ülkesinin nükleer teknolojinin kullanılmadığı siber güvenlik, yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi alanlarda fırsat çıkması halinde Avustralya, İngiltere ve ABD ile işbirliği yapabileceğini belirtti.

AUKUS üyelerinin Yeni Zelanda'yı resmi olarak kendilerine katılmaya davet etmediğini kaydeden Little, ancak bu yönde göstergelerin olduğunu, bu konuda karar vermenin de henüz erken olduğunu ifade etti.

Shangri-La Diyaloğu marjında Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile görüşmeyi planladığını söyleyen Little, Çin ile çok güçlü ve çok önemli bir ticari ilişkiye sahip olduklarına dikkati çekti.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, "Kendimizi AUKUS anlaşmasının temel itici gücü olan herhangi bir nükleer düzenlemenin parçası olarak görmüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Yeni Zelanda'nın AUKUS konusundaki tutumunun başından beri net olduğunu belirten Hipkins, Yeni Zelanda'nın Pasifik'teki askeri varlığının daha çok doğal afetlerden etkilenen ülkelere destek amacı taşıdığını söylemişti.

Kanada'daki Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı, Hindistan'daki Raisina Diyaloğu ile küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı en önemli toplantılardan biri olarak görülen Shangri-La Diyaloğu, 2002 yılından beri gerçekleştiriliyor.

Yeni Zelanda, 1987'de nükleer silahlı gemilerin ve denizaltılarının limanlarına girmesini yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.

AUKUS anlaşması

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

Bu kapsamda, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Anlaşma uyarınca Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.