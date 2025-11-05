Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "10 Ekim'den bugüne terörist İsrail, 200'den fazla ateşkes ihlali yaptı, yüzlerce Gazelliyi katletti. Yardım konvoylarının, ilaç ve tıbbi malzeme girişleri engellenmeye devam etti. Hastaların çıkışı için Refah Sınır Kapısı hala düzenli şekilde açılamadı." dedi.

Arıkan, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, hafta sonu Avrupa'da vatandaşlarla bir araya geldiklerini, Avrupa'da yaşayan vatandaşların haklı taleplerinin olduğunu belirtti.

Yurt dışındaki vatandaşların TBMM'de atılacak adımları beklediğini ifade eden Arıkan, "Meclis'te layıkıyla temsil edilmek istiyorlar. Kamu hizmetlerine erişimin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını istiyorlar. Gümrük çilelerinin, yol çilelerinin sona ermesini istiyorlar." diye konuştu.

Arıkan, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara devam ettiğini belirterek, "Bu nasıl bir ateşkes, bu garantörler nasıl garantörse 10 Ekim'den bugüne terörist İsrail, 200'den fazla ateşkes ihlali yaptı, yüzlerce Gazelliyi katletti. Yardım konvoylarının, ilaç ve tıbbi malzeme girişleri engellenmeye devam etti. Hastaların çıkışı için Refah Sınır Kapısı hala düzenli şekilde açılamadı. Neticede değişen hiçbir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Bahreyn'deki açıklamalarına tepki gösteren Arıkan, "Sömürge valisi edasıyla yapılan konuşmalara iktidarın en büyük tepkiyi koyması gerekir." dedi.

Arıkan, Sudan'da yaşanan iç savaşa değinerek, ülkede yaşananların sebebinin emperyal odakların göz diktiği altın, petrol ve nadir toprak elementleri olduğunu söyledi.

Kardeş kanından hiç kimseye fayda gelmediğini vurgulayan Arıkan, kazananların hep emperyalizm ve Siyonizmin olduğunu ifade etti. Arıkan, "Sudan'da oynanan oyun bu alçak stratejinin tekrarıdır. Gerçek düşman emperyalizm, Siyonizmdir. Hiçbir plan, ateşkes, garantör, Gazze'yi unutturmamalı, Sudan'ı unutturmamalı, İsrail'i umutlandırmamalı, ABD'yi cesaretlendirmemelidir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na destek verdiklerini belirten Arıkan, "Biz, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik, Demokrasi' derken, sorunlarının dile gelmesini, çözümlerin konuşulmasını bekliyorduk. Fakat geçen bir yıl içinde ne bu meseleler samimiyetle ele alındı ne de sürece dair samimi adımları atacak hukuki bir zemin oluşturuldu. Bir taraftan hukuki boyutu tartışmalı bir süreç yaşanırken diğer taraftan Anayasamızın ve uluslararası hukukun gereklerine rağmen tehir edilen adaletin hep beraber tanıkları olduk." dedi.

"Kimsin sen, ne oluyorsun?"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugünlerde ABD'de bir hazırlığın olduğunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulmak üzere "Gazze İstikrar Gücü" adı altında bir güç oluşturup iki yıllık bir yetki verilmeye çalışıldığını söyledi.

Metni detayıyla okuduğunu bildiren Davutoğlu, "Eğer o metin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkarsa o gücün tek görevi olacak: Gazze'yi silahsızlandırmak. İsrail tüm teknolojik imkanlara sahipken Gazze'de insanların çakı, bıçağı bile olmayacak. Hangi barıştan bahsediyorsunuz? Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, sakın ola böyle bir oyunun parçası olmayın. Müslümanları silahsızlandırarak Siyonist azgınların önünde yem yapmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, Barrack'ın Bahreyn'deki sözlerine tepki göstererek, Barrack'a öncelikle büyükelçilik eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, "Kimsin sen, ne oluyorsun? Ne bu küstahlık. Bunu söyleyecek adamın derhal Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve 'Bir daha bizim kiminle ne dostluğu kuracağımıza, kiminle ne anlaşma imzalayacağımıza dair görüş beyan etme, soluğu Washington'da alırsın' demek lazım." diye konuştu.

Günlerdir kendileriyle ilgili manipülasyonların yapıldığını vurgulayan Davutoğlu, bu durumu eleştirdi. Davutoğlu, "Ben ne şu anda söz konusu olabilecek bir makamın ne de iki ya da üç sene sonra yapılacak bir seçimdeki adaylığın peşindeyim. Ne kimseden bir talebim, ne de dünyevi bir beklentim olmadı. Ne herhangi bir şeyin peşinde koştum, ne de herhangi bir kapının önünde mansıp bekledim." dedi.

"Türk siyaseti böyle bir utanmazlık, böyle bir aymazlık, böyle bir ilkesizlik görmedi" diyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ey brifingci provokatör, seni ciddiye aldığımı sanma. Ben sadece senin akıtmakta olduğun bölücü zehir konusunda milletimi ve gençliği uyarma görevini yerine getiriyorum. Gençlerimize ve vatanperverliğinden hiç şüphe etmediğim milliyetçi düşünce ve siyaset çevrelerine sesleniyorum. Bu faşist zihin asla Türk dostu değildir, Kürt ve Arap düşmanıdır."

"Benim telefonuma her gün SMS geliyor"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremleri hatırlatarak, ilçedeki yaraların sarılması, gerekli desteklerin verilmesi için bir afet bölgesi ilanının elzem olduğunu savundu.

Türkiye'nin dört bir yanında insanların isyan ettiğini iddia eden Babacan, ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu. Babacan, "Millet nefes alamıyor, çok büyük geçim sıkıntısı içerisine düşmüş durumda. Bu tablo ortadayken iktidarın gündemine baktığımızda bambaşka bir tablo görüyoruz. Ülkeyi bu hale düşürüp insanların hayatlarıyla oynayanlar ne mahcup oluyor ne de gidişatı değiştirmek için kıllarını kıpırdatıyorlar. Ekonomiyi yazboz tahtasına çevirdiniz. Önce yazıyorsunuz baktınız olmuyor siliyorsunuz başka şeyler yazıyorsunuz. Kağıt üzerinde hedefleri değiştirip duruyor ama mutfaktaki yangını bir türlü söndüremiyorsunuz." değerlendirmelerinde bulundu.

Babacan, enflasyon hedeflerini hatırlatarak, bu hedeflerin tutmayacağını, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'un altına inmeyeceğini iddia etti.

Sanal bahis ve kumar bataklığının gençleri yuttuğunu ifade eden Babacan, bir avuç insanın milyonlarca insanın hayallerinden kirli bir kazanç sağladığını söyledi.

Telefonun başında bir neslin borca bağımlılığa sürüklendiğini dile getiren Babacan, "Benim telefonuma her gün SMS geliyor, 'Beş bin liranız hayırlı olsun. Bizim sitede kumar oynamaya başlayın'... Baştan 5 bin lira veriyorlar alıştırıyorlar. Uyuşturucuda da öyledir. Bu ahlaki çürüme. İktidarı uyardık, tedbir alın dedik. Birkaç gün önce bir genelge yayımladılar, yasa dışı kumar ve bahisle mücadele ilgili genelge. Yasal olana ne yapacağız?" diye sordu.