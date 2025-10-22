Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, İsrail'in, Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal ettiğini, katliamlarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimlerine değinen Arıkan, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kıbrıs'ın milli bir dava olduğunu vurgulayan Arıkan, "Bu dönemde KKTC'nin en önemli önceliği, başta dost ülkeler olmak üzere tüm dünya nezdinde KKTC'nin tanınmasını sağlamak olmalıdır. 1974 Barış Harekatı başta olmak üzere, şehit kanlarıyla elde edilmiş kazanımlar, hiçbir bahane ya da gerekçeyle pazarlık konusu yapılmamalıdır." diye konuştu.

Türkiye'siz Kıbrıs, Kıbrıs'sız Türkiye olamayacağının altını çizen Arıkan, Türkiye'ye düşenin, her zaman olduğu gibi KKTC'nin yanında olmak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin istismar stratejilerine karşı olası tehdit ve tehlikelerin boyutları konusunda yeni KKTC Cumhurbaşkanı'na destek vermek ve riskler konusunda uyarmaya devam etmek olduğunu söyledi.

Mahmut Arıkan, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını, en başından beri çekincelerini ifade ederek desteklediklerini hatırlattı.

En büyük çekincelerinin "sürecin tek taraflı ajandalara kurban edilmesi" olduğunu aktaran Arıkan, "Buradan çok net ifade ediyoruz, bütün süreci Öcalan'ın özgürlüğüne indirgemek, tek kelimeyle sürece ihanet olur. Toplumsal birliğin, kardeşliğin tesisi için çıkılan bu yolda kazanım asla bir kişinin özgürlüğü olmamalıdır." sözlerini sarf etti.

Arıkan, DEM Parti tarafından Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşteki olaylara değinerek, "Diyarbakır'da yapılan 'özgürlük yürüyüşlerinde' ortaya çıkan görüntüler, çözüme ancak gölge düşürmüştür. Emniyet güçlerimize karşı 'düşman' diye bağırmak hiç kimseye, hiçbir çözüm getirmeyecektir." dedi.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete yönelik değerlendirmede bulunan Arıkan, "Öncelikle asgari ücret artık açlık sınırına yenilmemelidir. Açlık sınırına 1 ay bile dayanamayan zam olmaz. Dolayısıyla buradan ilan ediyoruz, asgari ücret en az yüzde 50 zamla 33 bin lira olmak zorundadır. Bundan bir kuruş aşağısını kabul etmek mümkün olmayacaktır." ifadesini kullandı.

"Doğu Akdeniz'de istikrarın yolu çok taraflı ve hakkaniyetli bir düzeni kurmaktan geçer"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ise KKTC'de 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti, kendisine görevinde başarılar diledi.

Kıbrıs'ın milli bir dava olduğunu anlatan Babacan, Kıbrıs Türkü'nün iradesinin, kimliğinin ve egemenliğinin hiçbir şart altında tartışmaya açılmayacak temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

Babacan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da garantör ülke olmanın sorumluluğuyla Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahı için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs'a yönelik "Türkiye acaba çok mu karışıyor?" gibi söylemler olduğunu anımsatan Babacan, "Biz, Kıbrıs'ta uluslararası hukukun gereği olarak bir garantör ülkeyiz, kefiliz. Uluslararası garantör olmanın sorumlulukları var. Dolayısıyla KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hep özel bir yeri vardır, olmaya da devam edecektir. Biz inanıyoruz ki Doğu Akdeniz'de istikrarın yolu çok taraflı ve hakkaniyetli bir düzeni kurmaktan geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Babacan, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini söyledi. Filistin için gerçek zaferin, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulduğunda kazanılacağının altını çizen Babacan, Filistin için koydukları hedeflerden ve Filistin davasının temel parametrelerinden asla vazgeçmeyeceklerine dikkati çekti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun artık rapor aşamasına geçmesi gerektiğini söyleyen Babacan, "Hayırlı işte acele ediniz. Bizim düsturumuz bu. Bu rapor, örgütün fesih ve tasfiyesiyle ilgili bir hukuk çerçevesi oluşturacak. Bu raporun artık devlet birimlerinin yaptığı çalışmaların da masaya konulmasıyla beraber komisyon tarafından ele alınması gerekiyor. Bir sonraki aşamada ise komisyonun adında ve görev tanımında belirtildiği üzere demokrasi, temel haklar ve özgürlükler konusunda bir perspektif vermesini de önemli buluyoruz." görüşünü paylaştı.

Son derece hassas bir süreçten geçildiğini vurgulayan Babacan, siyasi partilerin de bu dönemde çok özenli hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

Babacan, toplumun geniş kesimlerini rahatsız edecek, sinir uçlarıyla oynayacak söz ve hareketlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizerek, "Kusura bakmasınlar, hiç kimse bizim polisimize, askerimize 'düşman' diyemez, dedirtmeyiz. Diyenler, karşılarında bizi bulur." diye konuştu.

Gelecek yıl için belirlenecek asgari ücrete değinen Babacan, "Asgari ücret, vatandaşımızın yaşam standartlarını yükseltecek adil ve gerçek bir düzeyde belirlenmelidir, insan onuruna yakışır bir seviyede olmalıdır." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "bugünlerde kendisine görev biçenlerin çoğaldığını" belirterek, ülke yönetimine talip ve göreve hazır olduklarını dile getirdi.