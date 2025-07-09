Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

"Terörle mücadele konusunda dünyanın en tecrübeli ordusunun metan gazı nedeniyle şehit vermesini kabul edilemez" olarak niteleyen Arıkan, bu olayın aydınlatılmasını istedi.

Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, zimmete para geçirmek, organize suç örgütü kurmak gibi faaliyetleri görmezden gelmenin ya da bunların üzerinin örtülmesini istemenin, "tüm bu suçlara ortak olmak" anlamına geleceğini söyleyen Arıkan, "Bizim ne böyle bir talebimiz olabilir ne de bir böyle bir beklenti içerisinde olabiliriz. Ortada inkar edilemez bir keyfilik var, kayırmacılık var, çifte standart var. Masumiyet karinesinin ihlali var. Önce suç isnat et, tutukla, sonra da suça dair delil bulmanın gayretine düş. Bunlar Türkiye'de kabul edilebilir hadiseler değil." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Arıkan, yaşanan "enflasyonist ortamın" siyasi bir tercih olduğunu öne sürdü.

Aile Yılı kapsamında yapılacak icraatların ve gençlere nefes aldıracak bütün çalışmaların yanında olduklarını, aile gibi "beka meselesi olan" bir konuya dikkat çekilmesini, bu konuda çalışma yapılmasını önemli bulduklarını dile getiren Arıkan, bazı firmalarla yapılan indirim anlaşmalarını, resmi işlem ücretlerindeki bazı kalemlerde indirim yapılmasını da "çok müspet ve kıymetli" bulduklarını kaydetti. Bunların yeterli ve sürdürülebilir olmadığını söyleyen Arıkan, evlenecek çiftlere verilen 150 bin liralık desteğin enflasyon karşısında "eridiğini" savundu.

Gelinlik ve damatlık giydirilmiş cansız mankenleri kürsüde yanına alan Arıkan, gelinlik kirasının en düşük 1 emekli maaşına, damatlığın ise bir emekli maaşına ya da bir asgari ücrete tekabül ettiğini anlattı. Kira, eşya ve düğün maliyetlerine işaret eden Arıkan, "Bir asgari ücretli genç kardeşim yemeden, içmeden, yaşamadan tam 45 ay aldığı parayı hiç dokunmadan kenara koyabilsin ki evlenebilsin. Bir emekli baba, çocuğunu evlendirebilmek için yemeden, içmeden, yaşamadan tam 62 ay aldığı parayı hiç dokunmadan kenara koysun ki çocuğunu evlendirebilsin." diye konuştu.

"Gerçek adalet ayrımcılık yapmaz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da metan gazından etkilenerek şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Yargı yoluyla siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığını ileri süren Babacan, yolsuzlukla mücadelenin adil ve tarafsız bir biçimde tüm partileri kapsaması gerektiğini söyledi.

"Mart ayından bu yana muhalefet belediyelerinin hedeflendiğini, iktidar belediyeleriyle ilgili hiçbir şey yapılmadığını" öne süren Babacan, "Gerçek adalet ayrımcılık yapmaz. Adalet bir siyasi görüşe göre şekillenmez, hakkı ve hukuku esas alarak işler. Eğer bir iddia varsa biz elbette bunun üzerine gidilmesini ve suçlu bulunulanlardan hesap sorulmasını isteriz, bunun takipçisi de oluruz. Ancak işletilen süreçlere ve uygulanan usullere baktığımızda bir hukuk devletiyle asla bağdaştıramayacağımız bir tabloyla karşı karşıyayız." dedi.

Yolsuzlukları önlemenin, önleyici tedbir almakla mümkün olabileceğini söyleyen Babacan, Meclis'te tüm belediyelere yönelik bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Babacan, "Belediyelerinizden eminseniz, iddiaları olan belediyelerle ilgili konuları, kuracağımız Meclis araştırma komisyonunda çalışalım. Sayıştay uzmanları getirelim Meclis'teki komisyon için çalışsın, raporlar hazırlasınlar. Ancak bu komisyon hem muhalefet hem de iktidar belediyeleriyle ilgili iddiaları değerlendirmek için çalışsın." ifadelerini kullandı.