Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin, TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 3 partinin genel başkanı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Önder için İstanbul AKM'de düzenlenen tören sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı anımsatan Arıkan, saldırının merasime gölge düşürmekle kalmadığını, güvenlik konusundaki endişelerini de artırdığını söyledi.

Bu saldırının bir katilin kişisel hezeyanı olarak görülemeyeceğini belirten Arıkan, saldırının "ülke siyasetine egemen olan kutuplaştırıcı ve ötekileştirici nefret dilinin neticesi" olduğunu ifade etti.

Türkiye ve bulunduğu bölgenin kritik süreçten geçerken iktidarıyla muhalefetiyle herkesin kullandığı dile dikkat etmesini isteyen Arıkan, "Türkiye'nin birliğe, siyasetin sükunete, siyasi öznelerin suhulete ihtiyacı var. Özellikle Meclis çatısı altında ifade ediyorum, yumruk siyaset aracı, siyaset çatışma aracı değildir. İktidar kamplaşma, muhalefet gerginlik yükseltme alanı değildir." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının mera yönetmeliğinde bir değişiklik yaptığını aktaran Arıkan, yapılanın "hiçbir şekilde masum bir arazi yönetimi değişikliği olmadığını" savundu.

Değişiklikle kırsalın tasfiye edildiğini, hayvancılığın tamamen bitirildiğini ileri süren Arıkan, bugün "yatırıma açıyoruz" diyerek yapılan bu değişikliklerin yarın köylüyü kendi köyünde kiracı hale getireceğini iddia etti.

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan son gelişmelere de değinen Arıkan, Hindistan'ın gerginliği sıcak çatışmaya çevirmesinden dolayı büyük endişe duyduklarını dile getirdi.

Pakistan'ın, saldırganlığa karşı meşru müdafaa hakkı bulunduğunu vurgulayan Arıkan, "Türkiye, bir an önce D-8 üyesi ülkeleri bir araya getirerek Pakistan'ın karşı karşıya kaldığı saldırıları masaya yatırmalıdır. Hindistan'ın saldırgan tutumunun son bulması, bölgenin kaos, kargaşa ve savaş ortamına sürüklenmemesi için Pakistan'a gereken siyasi ve diplomatik destek açıkça verilmelidir." çağrısında bulundu.

"Türkiye bu alçakça saldırılara sessiz kalmamalıdır"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Önder'i rahmetle andı, CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırıyı kınadı.

İsrail ile Hindistan ilişkilerindeki yakın askeri ve stratejik işbirliğine dikkati çeken Davutoğlu, İsrail'in Suriye'ye ve Gazze'ye, Hindistan'ın Pakistan'a aynı hafta içinde kapsamlı hava harekatlarında bulunmasının "tesadüf olmadığını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kaotik dünyasında fırsatçılık yapan işgalcilerin İslam topraklarını adım adım işgal etme, İslam dünyasını sindirme peşinde olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, "Türkiye, bölgesindeki en yakın dostu, komşusu ve kaderdaşı Suriye'ye ve dünyadaki en yakın dostu, kardeşi ve kaderdaşı Pakistan'a karşı yapılan bu alçakça saldırılara sessiz kalmamalıdır." sözlerini sarf etti.

Acil atılması gereken adımlara ilişkin önerilerini paylaşan Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının liderler düzeyinde olağanüstü toplantıya çağrılmasını istedi.

Pakistan ve Suriye'ye dayanışma göstermek üzere cumhurbaşkanlığı düzeyinde kapsamlı heyetlerden oluşan ziyaretlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Suriye ve Pakistan ile acil güvenlik istişare toplantıları gerçekleştirilmeli ve atılması gereken güvenlik ve diplomasi alanındaki adımlar konusunda ikili mekanizmalar oluşturulmalıdır. Hindistan ile de en üst düzeyde telefon diplomasisi veya doğrudan temas kurulmalı, duyulan tepki ve kaygı kendilerine aktarılmalı ve iki ülke arasında yürütülebilecek arabuluculuğun zemini yoklanmalıdır. İki nükleer güç arasındaki tırmanan gerilimin oluşturduğu güvenlik risklerini görüşmek üzere NATO, 4. Madde gereği acil toplantıya çağrılmalı, benzer düşüncelere sahip ülkelerle birlikte BM Güvenlik Konseyi toplantıya çağrılmalıdır. Her ne surette olursa olsun asırlardır her başımız sıkıştığında yanımızda olan Hint Müslümanlarını ve Pakistan'ı asla yalnız bırakamayız."

"Türkiye, yeniden bölgesinin en itibarlı ülkesi haline gelecektir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Önder'i rahmetle andı, farklı siyasi görüşlerden herkesin sevgisini yaşarken kazandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırıyı da kınayan Babacan, Türkiye'nin bu türden saldırılara yabancı olmadığını, siyasetin "birilerinin eliyle kriminal bir alana dönüştürülmeye çalışıldığını" ileri sürdü.

İktidara ve muhalefete seslenen Babacan, "Ne iktidarın telefli cümleleri ne de kimi muhalefetin provokatif, ayrımcı dili toplumumuzun uzlaşma talebinin önünde duramaz." dedi.

Hükümetin ekonomi yönetimini eleştiren Babacan, "hayal satmakla" ülkenin yönetilemeyeceğini, ekonominin güven, dürüst yönetim ve samimiyet istediğini anlattı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın çatışmaya değil daha fazla diplomasiye ihtiyacı olduğunu dile getiren Babacan, böyle bir tabloda Türkiye'nin sorumluluğunun çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Babacan, "Biz diyoruz ki Türkiye yeniden bölgesinin en itibarlı ülkesi haline gelecektir. Sadece tepki veren değil, olan bitenden sonra tepki veren değil, çözüm üreten, proaktif, sorunlar meydana gelmeden sorunları önleyen bir dış politikayı Türkiye izlemelidir. Bu da ancak içeride hukuka, özgürlüğe inanan, liyakate dayalı, şeffaf, dürüst bir yönetim anlayışıyla, güçlü bir ekonomiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.