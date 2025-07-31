Yeni Yol Partisi'nden TBMM'ye Terörsüz Türkiye Komisyonu için Üyelik Başvurusu

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Yeni Yol Partisi, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 3 milletvekilini Meclis Başkanlığına bildirdi. Grup Başkanı Bülent Kaya ve diğer üyeler komisyonda yer alacak.

Yeni Yol Partisi, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 3 milletvekilini Meclis Başkanlığına bildirdi.

Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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