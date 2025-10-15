Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, yaşadıklarını anlattı.

Daha sonra 3 partinin genel başkanı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'nin tüm eşitsizliklere rağmen iki yıl boyunca direndiğini, İsrail karşısında tek bir an diz çökmediğini söyledi.

Filistinli direnişçilerin ilk günden itibaren bölge ülkelerinden beklediği insani ve siyasi desteği göremediğini belirten Arıkan, bölge ülkelerinin Filistin'e yiyecek, giyecek, sargı bezi ve yara bandı göndermenin ötesine geçemediğini savundu.

İki yılın ardından varılan ateşkes sürecini değerlendiren Arıkan, ateşkesin barış olmadığını, işgalin ve zulmün bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ne çizilen çizgiyi, maviden sarıya, sarıdan kırmızıya çekmekle işgalin son bulmayacağına işaret eden Arıkan, meselenin sadece Netanyahu olmadığına, İsrail işgalinin 77 yıldır devam ettiğine dikkati çekti.

Arıkan, "İşgal, katliam, soykırım, savaş suçlarının faturasını sadece Netanyahu'ya kesip işgalci İsrail'i görmezden gelmek tam da siyonizmin arzu ettiği şeydir. İsrail en başından beri, ilk günden beri çocuk katilidir. İsrail, en başından beri soykırımcıdır. İsrail, bölgede barışa ve huzura en büyük tehdittir ve üstüne basa basa söylüyorum, Filistin halkının yanında olmanın yolu Filistin'i tanımak kadar İsrail'i tanımamaktan geçer." sözlerini sarf etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı barış elçisi gibi göstermenin "dünyanın şahit olup olabileceği en büyük sahtekarlıklardan biri" olarak tanımlayan Arıkan, iktidara seslenerek, "İbrahim Anlaşmaları'nı bölgeye dikte ettirme anlamına gelen hiçbir adımı kabul etmeyin. 'Bölge yakında harika bir yer olacak' denilerek bölgenin yeni bir cehenneme dönüştürülmesine müsaade etmeyin. Gazzelilerin 'gönüllü yer değiştirme programı' adı altında zorla tehcir edilme planlarına engel olun, bunlara müsaade etmeyin." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, iktidarın ekonomi politikalarını da eleştirerek, açıklanan enflasyon rakamlarıyla sokaktaki enflasyonun farklı olduğunu ileri sürdü.

Trump'ın konuşmasının sonuçları

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Trump'ın zihniyetini ve stratejik hedeflerini İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada ortaya döktüğünü söyledi.

Davutoğlu, Trump'ın İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmadan çıkardığı sonuçları, "Siyonizm hedefine sadakat", "Uluslararası Ceza Mahkemesinde soykırım suçu ile yargılanan bir katili temize çıkarma", "soykırım işbirlikçiliğinin açık itirafı", "BM kararlarını yok sayma" olarak sıraladı.

Trump'ın bundan sonraki hedefinin Abraham Anlaşması üzerinden soykırımcı İsrail'i Arap ve Müslüman ülkelerle barıştırıp, İsrail'i bölgenin ABD uzantısı egemen gücü haline getirmek olduğunu kaydeden Davutoğlu, Trump'ın, soykırım suçu dolayısıyla İsrail'e hiçbir tazminat yükümlülüğü koymadığı gibi yeniden inşanın bütün maliyetini de Arap ve Müslüman ülkelere "alaycı bir dil kullanarak" yüklediğini anlattı.

Mısır'da gerçekleştirilen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni de "bir soykırımı örtme adına sergilenen tiyatro" diye eleştiren Davutoğlu, "Tek tesellimiz Filistin halkının acılarına ve ambargoya bir süreliğine ara verilmiş olması." ifadesini kullandı.

"İsrail'in işlediği suçların en önemli destekçisi ABD yönetimleri olmuştur"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nda Filistin davasının meşruiyetinin temel referansı olan 242 ve 338 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunulmadığını bildirdi.

Söz konusu metinde "işgal" ifadesinin geçmediğine, iki devletli çözüme, Doğu Kudüs'teki Filistin haklarına bir atıf yapılmadığını belirten Babacan, "İsrail askerleri Gazze'den kısmen geri çekilmiştir. Ateşkes sonrası işgal etmeye devam edeceği Gazze topraklarından muhtemelen hiçbir zaman çıkmamanın da planlarını çoktan yapmış durumdalar. Hukuken Filistin yönetimi altında olması gereken Gazze'nin yönetimi İsrail ve uluslararası güçler arasında paylaştırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin meselesiyle ilgili 10 yıllardır defalarca masalar kurulduğunu ancak ardından bombaların yeniden yağdığını anımsatan Babacan, "Hepimiz biliyoruz ki tam 2 yıldır İsrail'in işlediği suçların en önemli destekçisi ABD yönetimleri olmuştur. İşte tam da bu yüzden Türkiye'nin üzerine düşen Trump'ın kefilliğine soyunmak değil süreci uluslararası garanti mekanizmalarıyla sağlam bir zeminde yürütmektir. İsrail'in yeniden saldırıya kalkışmaması için uluslararası yaptırımların da bir an önce devreye sokulması gerekir." şeklinde konuştu.