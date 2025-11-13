Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, gündemi değerlendirdi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, "Levhasız, ruhsatsız, denetimsiz bir işletme. Vatandaş defalarca CİMER üzerinden şikayette bulunmuş. Bugün bu kürsüden o 6 canın hakkını sormak boynumuzun borcudur." dedi.

Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Kazanın her boyutuyla araştırılması, varsa ihmal veya zafiyetlerin üzerine gidilmesinin, devletin "namus borcu" olduğunu söyleyen Özdağ, "Özellikle bu uçak kazalarıyla, askeri ve sivil kazalarla ilgili araştırılmaların yapılmasını istiyoruz. Bu konuların araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması elzemdir." diye konuştu.

Selçuk Özdağ, işçilerin yaşadığı kazalara da değinerek, "Avrupa Birliği ortalamasına göre Türkiye'deki iş kazalarında ölüm oranı tam 5 kat daha yüksek. Bu tablo sadece bir veri değil, bir sistemin, insanı önceleyen ahlakından uzaklaştığının göstergesidir." şeklinde konuştu.

Çocuk işçi sayısının giderek arttığını belirten Özdağ, "Sabahın karanlığında ellerinde kalem değil makas, sırtlarında çanta değil yük var. Çocuklar daha hayatı öğrenemeden hayatın yükünü taşımaya mahkum ediliyorlar. Türkiye, Avrupa'da çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ülkelerden biri konumundadır. Bu yalnızca ekonomik değil, ahlaki bir sorundur." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, "Levhasız, ruhsatsız, denetimsiz bir işletme. Vatandaş defalarca CİMER üzerinden şikayette bulunmuş. Bugün bu kürsüden o 6 canın hakkını sormak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Bu konuda CİMER'e yapılan başvuruların akıbetini soran Özdağ, şöyle konuştu:

"Çağrım nettir ve açıktır. Bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Bu komisyon çocuk işçiliği, iş kazaları ve CİMER'e yapılan başvuruların denetim eksikliklerini tüm boyutlarıyla incelemelidir. Sorumlular hesap vermeli ve gerekirse sistem yeniden inşa edilmelidir. Hükümetin itibarı suçluyu cezalandırmakla değil, ihmali anında önlemekle korunur."