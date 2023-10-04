Yeni Yasama Yılının İlk Tartışması: İş Takibi Suçlaması

YENİ YASAMA YILININ İLK TARTIŞMASI: İŞ TAKİBİ SUÇLAMASI

TBMM Genel Kurulu'nda, SP'nin deprem bölgesinde yaşanan sorunların tespiti, İYİ Parti'nin öğrencilerin yurt ve barınma sorunları, YSP'nin emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi, CHP'nin ekonomiye ilişkin kararlara ilişkin grup önerileri reddedildi.

Genel Kurul'da yeni yasama yılının ilk tartışması, YSP'nin emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisinin görüşmeleri sırasında yaşandı. AK Parti ile YSP arasında, 'iş takibi polemiği' yaşandı.

'KİMİSİ İŞ TAKİBİ YAPIYOR, KİMİSİ ODASINDA'

YSP Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın, AK Partililere yönelik sözleri Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti. Bozan, AK Partili milletvekillerini iş takibi yapmakla suçladı. Bozan, partisinin emekli maaşlarının yeniden düzenlemesine ilişkin grup önerisi üzerine konuşurken, "Şu an Genel Kurul'da bulunan milletvekillerine en çok telefon emeklilerden geliyor. Konumuz toplumun en geniş kesimlerinden biri olan emekliler ve AKP iktidarı döneminde en çok mağdur edilen kesim. Bugün emeklilerin sorununu bu kürsüden konuşmak bu iktidarın en büyük ayıbıdır, AKP'nin en büyük ayıbıdır. Genel Kurul çalışmaları başladığından bu yana sürekli olarak emeklilerin sorunları gündeme getiriliyor, tartışılıyor ama AKP sıraları kör, sağır ve dilsiz. AKP sıraları boş denecek kadar bomboş. AKP sıraları şunu yapıyor arkadaşlar; şu anda kulisteler. Kimisi iş takibi yapıyor, kimisi odasında. Sadece oylama zamanı gelecekler buraya" dedi.

AK Partili milletvekilleri YSP'li Bozan'ın bu sözlerine sert tepki gösterdi. Bozan'ın iddialarına yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan geldi.

'MİLLETVEKİLLERİ TABİİ Kİ GENEL KURULU TAKİP EDİYORLAR'

Usta şöyle yanıt verdi:

"Genel Kurulun kürsüsünden konuşurken bir milletvekilimizin bir gruba yönelik 'Yüzünüz kızarmaz, grubunuzdaki sayıyı millete söyleyeyim' diyerek bu tip söylemlerde bulunması bir milletvekiline yakışmıyor. Dönüp kendi grubunuza baktığınızda 15-20 kişiden fazla kimse yok. Buradaki milletvekillerine 'iş takibi yapıyorsunuz, yerinizde yoksunuz' deme hakkına da sahip değilsiniz. Komisyonlar çalışıyor, milletvekilleri tabii ki Genel Kurulu takip ediyorlar ama sen kendi grubuna bakmadan bizim grubumuzla ilgili bu tip ithamlarda bulunmanız çok yanlış ve çok çirkin bir şey."

Usta, YSP'lilere, "Genel Kurulu çalıştırmak için emekliler, gençler olsun ülke meseleleri için bu Genel Kurulu çalıştırmak istediğimizde engelleyen muhalefet partilerinden birisiniz" dedi.

YSP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş da, "İçtüzük kaynaklı hakkımızı kullanıyoruz" diyerek yanıt verdi.

'BİZ EMEKLİNİN DE FARKINDAYIZ BUNUN ÇOK İYİ FARKINDAYIZ'

Usta, "Biz emeklinin de farkındayız bunun çok iyi farkındayız bu sorunun çözümü içinde de çalışıyoruz niyetimiz üzüm yemek" sözleri ile karşılık verdi. Usta, YSP'li Bozan'ın gruplarından özür dilemesini istedi.

Bu sırada AK Partili milletvekilleri, YSP'li sıralara doğru yürümek istedi. Grup başkanvekillerinin uyarısıyla sıralarına oturdular. Milletvekilleri karşılıklı söz atışmasına devam etti. Tartışmanın devam etmesi üzerine birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, oturuma ara verdi. Verilen aranın ardından görüşmelere devam edildi.