Üye Girişi
Haberler

Yeni yasama yılı başladı

Yeni yasama yılı başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı.

TBMM Genel Kurulunda, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim etti. TBMM Başkanvekili Celal Adan eşliğinde Genel Kurul salonuna giren Erdoğan'ı, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grubu milletvekilleri, ayağa kalkarak karşıladı.

Genel Kurulda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Yasama yılı açılış toplantısını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve komuta kademesi, eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile yabancı misyon temsilcileri de locadan izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Kurul salonunda hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından, salondan alkışlarla uğurlandı.

Kurtulmuş, Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasından sonra birleşimi, 2 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan Genel Kurul salonunda milletvekillerinin sıralarına kırmızı ve beyaz güllerden oluşan birer buket bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Genel Kurul salonuna girdikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanına giderek iki liderle ayaküstü sohbet etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli de açılışın ardından Genel Kurul'dan ayrılırken CHP ve DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaştı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Politika

Politika

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık

İşte Meclis'e damga vuran görüntüye Özel'in yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneş tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray maçı bugün mü? Çilimli Belediyespor Taşköprü Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Çilimli Belediyespor Taşköprü Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çilimli Tarsus İdman Yurdu Anamur Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tarsus İdman Yurdu Anamur Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geredespor Suluova Sebat Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Geredespor Suluova Sebat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geredespor Suluova Kumluca Belediye Spor Eskişehirspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Kumluca Belediye Spor Eskişehirspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi k Mezitli 33 Spor Homurlu 1951 Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Mezitli 33 Spor Homurlu 1951 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mezitli 33 Ereğlispor Ömeranlı SK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ereğlispor Ömeranlı SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ereğlispor Ömeranlı SK maçı kaç Bartınspor Eflani Spor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bartınspor Eflani Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bartınspor Eflani Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mana Akşehir Spor Osmanlı 1453 Spor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Akşehir Spor Osmanlı 1453 Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ak
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });