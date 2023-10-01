Yeni yasama yılı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı
Yeni yasama yılı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclisten ayrıldı.
Yeni yasama yılı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclisten ayrıldı.
Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap etti.
Çıkışında, Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Meclisten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uğurladı.
Kaynak: AA / Politika