Yeni spor yasası teklifi TBMM Genel Kurulunda

KOCAELİ (AA) - MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Türk futbolunu yönetenler kimler? Hep sporun dışından insanlar geliyor. 'Bunlar kendilerine rant, statü sağlamaya, para kazanmaya geliyor' gibi şikayetler ediyoruz. Bu şikayetlerin büyük bölümünde haklıyız." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin tümü üzerine konuşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, teklifin eleştiriye açık birçok maddeyi içerdiğini ve konunun muhataplarınca da yeterince tartışılmadığını belirtti.

Kanun teklifinin üzerinde konsensüs sağlanmadan TBMM gündemine getirildiğini iddia eden Örs, "Her zaman yaptığınız gibi 'dediğim dedik' tavrınızı burada da gösterdiniz. 'Her şeyi ben bilirim' mantığından vazgeçin. Teklifle ilgili yapacağımız eleştirilere kulak verin. Kulüplerin kuruluşlarından, yöneticilerin kim olacağına kadar bakanlığın karar vereceği bir teklif hazırlanmış. Bu teklif ile kulüp ve federasyonlara 'bakanlık olmadan nefes bile alamazsınız' deniyor. Tüm yetkiler bakanlığa bağlanıyor." diye konuştu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yıllardır beklenen teklifin TBMM Genel Kurulu gündemine geldiğini belirtti.

Türk sporuna yönelik yapılan şikayetlere değinen Sancaklı, "Türk futbolunu yönetenler kimler? Hep sporun dışından insanlar geliyor. 'Bunlar kendilerine rant, statü sağlamaya, para kazanmaya geliyor' gibi şikayetler ediyoruz. Bu şikayetlerin büyük bölümünde haklıyız. Lafımız yöneticilik yapan bütün yöneticilere değil ama maalesef ciddi bir çoğunluk da bu kategorinin içine giriyor." diye konuştu.

Futbol kulüplerinin borçlarına işaret eden Sancaklı, kulüplerin borç batağında olduğunu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon spor'un borçlarının 35 milyar liraya yaklaştığını söyledi.

Sancaklı, görüşülen teklifle, belli suçları işlemiş olanların hayatları boyunca hiçbir spor kulübü ya da federasyonunda yönetici olamayacağını, Türk futbolunda temiz eller operasyonun başladığını vurguladı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, AK Parti'nin ya Külliye koridorlarında ya da bakanlıklarda kanun tekliflerini hazırladığını, muhalefet ve ilgili kesimlerin görüşlerine kulak verilmediğini savundu.

Tiryaki, teklifin komisyona gönderilerek tarafların görüşü alındıktan sonra TBMM Genel Kurulu gündemine getirilmesini istedi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.