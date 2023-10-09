Yeni Refah Partisi İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Yeni Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları İsrail'in Ankara büyükelçiliği önünde protesto etti. İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, "Gazi Meclis'imizden, devletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz şudur ki; Afganistan'da, Libya'da, Suriye'de, Bosna'da, Kosova'da nasıl ki huzuru ve barışı sağlamak için kahraman ordumuz görev yaptı ise aynı şekilde Filistinli kardeşlerimizin ve mukaddes Mescidi Aksa'nın güvenliğini sağlamak için şerefli Türk ordumuzun komutasında bir barış gücü görevlendirilmesi acil ve elzemdir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, bugün İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu Koç Kuleleri önünde açıklama yaptı. Parti üyeleri "Doğu da batı da bizim Kudüs de bizim zafer de bizim," "Kudüs coğrafi değil imani meseledir" yazılı pankartlar açtı. Partililer sık sık "Katil İsrail, terörist İsrail" sloganları attı. Parti adına açıklama yapan İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, şunları söyledi:

"Yarınını, sonunu düşünmeden, tek gayesi emanet gördüğü kutsal mekanları ve toprakları korumak olan ve bu uğurda şehadeti arzulayan cennet kuşları Filistinli kardeşlerimize selam olsun. Biz siyonist yapıların dünyanın başına ne tür belalar tezgahladığını en iyi bilen ve bu tezgahlarını boşa çıkaracak inanca sahip olan, teşkilatı mahsusadan beri siyonizmin ciğerini bilen ve sonunu getirecek olan şanslı Müslüman Türk evlatlarıyız. Bizim için Hayfa ne ise Konya odur. Batı Şeria neyse Diyarbakır odur, Gazze ne ise İstanbul odur, Kudüs ne ise Ankara odur. Böyle bir günde devletimizden beklentimiz, vakit kaybetmeden D8'e üye ülkeleri ve Müslüman ülkeleri acilen toplantıya çağırarak yaptırım kararları almaktır.

Gün dünya Müslümanları adına onur bir mücadele ile mukaddes Aksa'yı emanet bilip koruyan ve bu uğurda hiç çekinmeden canını, malını feda eden şehadete koşan Filistinli kardeşlerimize koşulsuz destek verme günüdür. Gazi Meclis'imizden, devletimizden ve sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz şudur ki; Afganistan'da, Libya'da, Suriye'de, Bosna'da, Kosova'da nasıl ki huzuru ve barışı sağlamak için kahraman ordumuz görev yaptı ise aynı şekilde Filistinli kardeşlerimizin ve mukaddes Mescidi Aksa'nın güvenliğini sağlamak için şerefli Türk ordumuzun komutasında bir barış gücü görevlendirilmesi acil ve elzemdir. Aksa tufanı harekatını destekliyoruz, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."