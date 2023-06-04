Yeni kabine üyeleri ilk mesajlarını paylaştı (2)

GÖREVİ DEVREDECEK BAKANLARDAN YENİ KABİNE ÜYELERİNE TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklamasının ardından önceki dönemin kabine üyeleri, Twitter hesaplarından yeni bakanları tebrik etti.

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin yeni kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere birlikte görev yaptığımız kabine üyesi arkadaşlarımı kutluyor, destek ve iş birliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor; yeni kabinede görev alan Bakanlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Bizlere Milli Savunma Bakanı olarak ülkemize ve asil milletimize hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" mesajını paylaştı.