Yeni kabine üyeleri ilk mesajlarını paylaştı (2)
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GÖREVİ DEVREDECEK BAKANLARDAN YENİ KABİNE ÜYELERİNE TEBRİK MESAJICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklamasının ardından önceki dönemin kabine üyeleri, Twitter hesaplarından yeni bakanları tebrik etti.
GÖREVİ DEVREDECEK BAKANLARDAN YENİ KABİNE ÜYELERİNE TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklamasının ardından önceki dönemin kabine üyeleri, Twitter hesaplarından yeni bakanları tebrik etti.Önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan isimleri kutlayarak, "Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na, birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz aziz milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun" dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanlara başarı dileyen önceki dönem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Yeni kabine, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun, hayırlı ve yararlı hizmet ve eserlere vesile olsun. Rabbim, zorlarını kolaylaştırsın. Rabbim, yardımcıları olsun" ifadesini kullandı.Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bakanlık görevine getirilenlere başarılar diledi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HİZMETKARI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Yeni kabinenin millete hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da paylaşımında, "2005 yılından bu yana milletimize hizmet etme sevdasına katkı sağlamaya, son 5 yıldır da bakanlık vazifesiyle davasına omuz vermeye gayret ettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, tüm yeni kabine üyelerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.'RABB'İM ÜLKEMİZE VE AZİZ MİLLETİMİZE HAYIRLI HİZMETLER YAPMAYI NASİP EYLESİN İNŞALLAH'Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yeni kabinenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Ülkemize ve aziz milletimize hizmet etme onurunu bizlere takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen çalışma arkadaşım Sayın İbrahim Yumaklı'yı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah."Yeni kabinenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'ye hizmet yolunda gece gündüz omuz omuza çalıştığımız tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hizmet bayrağını devredeceğimiz Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmaksızın çalışmaya devam" dedi.Önceki dönem Ticaret Bakanı Mehmet Muş da "Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi ülkemize hayırlı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılı çalışmalar diliyorum" paylaşımında bulundu.'YENİ DÖNEM ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN'Yeni kabine üyelerini kutlayan önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeni kabinede görev alan tüm bakanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. 'Büyük Türkiye' hedefiyle çıktığımız bu yolda, her zaman milletimizin huzur ve refahı için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Başta bana bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, aynı kabinede çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarıma ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Sn. Mahinur Özdemir Göktaş'a başarılar diliyorum. Yeni dönem ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun."Önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde görev yapma onuruna nail olduğumuz ve yüce Meclis'te hizmete devam edeceğimiz için Allah'a hamdolsun. Türk Milletine hizmet edecek yeni kabinemizi tebrik eder, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde nice güzel işlerde başarılar dilerim" paylaşımında bulundu. Önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu: "Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; durmak yok yola devam."Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise paylaşımında, "Başlasın Türkiye Yüzyılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinemiz devletimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" sözlerine yer verdi. 'BİRLİKTE EMEK VERDİĞİMİZ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA VE TÜM PAYDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye Yüzyılı Kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bizlere bu ülkenin gençleri ve sporcularına hizmet etme imkanı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen kıymetli dostumuz Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a başarılar diliyorum" dedi.
Önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin yeni kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere birlikte görev yaptığımız kabine üyesi arkadaşlarımı kutluyor, destek ve iş birliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor; yeni kabinede görev alan Bakanlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Bizlere Milli Savunma Bakanı olarak ülkemize ve asil milletimize hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" mesajını paylaştı.